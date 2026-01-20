車輛拋錨受困高架，楊梅警即時救援化危機。





桃園市警局楊梅分局幼獅派出所於1月19日21時30分許執行巡邏勤務時，接獲李姓男子（62歲）報案，表示其駕車行經楊梅區台66高架快速道路時，車輛突發故障無法發動，只能緊急停靠路肩並報案請求協助，所幸在警方即時協助下順利排除危害。

幼獅派出所警員曾瑋軒、劉佳純獲報後，立即攜帶電霸趕赴現場協助。由於當時適逢夜間降雨，視線不佳且車流快速，員警擔心故障車輛停放位置恐發生追撞事故，隨即於車輛後方警戒並疏導交通，確保現場安全，同時協助聯繫拖吊車。

隨後利用攜帶之電霸協助啟動車輛，順利將車輛重新發動，並陪同駕駛駛離高架道路，停放至安全的平面道路，迅速排除道路危害，有效避免二次事故發生。待拖吊車到場後，再協助將車輛拖離現場，讓民眾安心返家。李姓駕駛對警方即時協助深表感謝。

楊梅分局表示，員警在惡劣天候及高風險路段中，仍積極為民服務，展現專業與熱忱，足為同仁表率，並提醒駕駛人行車前應檢查車況，遇有緊急狀況可立即撥打110求助，以確保行車安全。





