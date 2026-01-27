車輛拒檢逃逸 高市警朝輪胎開15槍追緝中

（中央社記者張已亷高雄27日電）一部車今天晚上行經高雄仁武區，因車速過快等原因遭警攔查，該車拒檢逃逸，過程中因車陣受阻並倒車涉嫌衝撞，警方射擊該車前輪15槍仍遭逃逸，無傷亡，全案由專案小組追緝中。

高雄市政府警察局仁武分局員警說明，員警晚上7時許巡邏行經霞海路與後港巷口，發現一部自小客車行車速度過快且跨越對向車道，上前攔查時，該車拒檢逃逸。

警方表示，員警於後方保持安全車距尾隨，行經三民區大中一路時，見該車因前方車陣受阻便上前攔停，但該車仍拒檢且涉嫌倒車企圖衝撞，員警基於自身及公共安全考量，依法拔槍喝斥並朝該車前方輪胎射擊15槍。初步釐清無人員受傷，警用車輛無損毀。

警方指出，已與刑事警察大隊共組專案小組，全力追緝涉案車輛及相關人員依法偵辦，經調閱相關監視影像循線追緝，目前已掌握駕駛身分及相關位置，正全力緝捕到案。（編輯：李錫璋）1150127