車輛故障停國道外側路肩 52歲駕駛等車拖吊被撞身亡
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
國道公路警察局第一公路警察大隊勤務指揮中心，昨（13）日晚間8時44分左右，接獲線上巡邏車通報，在國道1號五楊高架道南向40.6公里林口路段，傳出死亡交通事故。第一公路警察大隊表示，52歲程姓小客車駕駛，被撞倒臥於外側車道，立刻通知119派救護車消防車到場，程男在現場已失去生命跡象，送往林口長庚醫院急救仍不治。事故現場排除中，詳細的肇事原因，有待警方進一步釐清。
國道警方表示，52歲程姓男子，駕駛營小客車行駛於國道1號五楊高架道南向40.6公里林口路段，疑因車輛故障停於外側路肩，由拖吊車進行排除中。不料，54歲楊姓男子，駕駛小客車行經事故點，疑似未注意車前狀況，竟撞擊在車外等待的程姓男子，而被撞飛的程男，現場已失去生命跡象，由救護車送往林口長庚醫院治療仍不治。
國道公路警察局呼籲，用路人應遵守交通規則，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，車輛故障在在車道，應立即開啟危險警示燈、關掉引擎、所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩（建議穿反光背心），至車後方100公尺處，擺放車輛故障標誌、利用高速公路1968App警政報案功能（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置）或撥打110報案。
國道警方提醒，等待救援時，要隨時面向來車，注意後方車輛動態。高速公路管理局合法拖吊車到場後，就儘速離開現場，以確保安全。
照片來源：國道警方提供
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
花蓮秀林鄉19:12發生規模3.1有感地震 最大震度2級
13日晚間7時12分花蓮縣秀林鄉發生規模3.1地震，地震深度16.2公里，震央位於花蓮縣政府西南西方14.2公里，花蓮縣銅門最大震度2級。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
北宜高鐵需4千億！ 張景森批沒效益成「史詩級錯誤」
為了改善北宜交通，先前政府推動「北宜高鐵」，案件計畫已送到行政院核定中，號稱能27分鐘，就能往返台北、宜蘭，但現在卻掀起爭議，因為工程經費，卻從原本九百多億，暴增到四千多億，讓前行政院政委公開批評，這決策未來會是留名歷史的重大錯誤決定。 #北宜高鐵#4千億#張景森#史詩級錯誤東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新任副市長姜淋煌宣誓就職 黃偉哲期許發揮所長
【記者 劉秋菊／台南 報導】台南市政府今(13)日於市政會議辦理新任副市長姜淋煌宣誓就職，由市長黃偉哲擔任監誓台灣好報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
北宜高鐵遭指「史詩級錯誤」 鐵道局強調程序完整
北宜高鐵興建計畫送行政院核定中，前政委張景森批評是公共決策失序，形同史詩級錯誤，批交通部與國發會把關失靈。交通部鐵道局今回應，遵循法定程序審慎推動，包括高鐵及直鐵方案都已針對相關技術可行性及成本效益評估，經可行性研究、綜合規畫、二階環評，自民國98年直鐵可行性研究、108年納入高鐵方案評估，經完整綜規作業，相關程序完備、效益明確。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
熊本縣木村敬知事率團拜會 台南熊本直航帶動多元合作
[Newtalk新聞] 日本熊本縣知事木村敬一行人於今（13）日蒞府拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處處長蘇恩恩、觀光旅遊局局長林國華陪同出席，此次是木村知事首度率團訪問台南，跟黃市長也是繼去年12月23日「台南—熊本」定期航線正式首航後再次相會，雙方均期盼藉由直飛航班，進一步拓展至交通、產業與觀光等多元領域。 黃偉哲表示，非常高興在去年12月共同慶祝定期航線首航後，不到一個月便能於台南迎接木村知事到訪。黃市長指出，台南與熊本的情誼由點到面深化發展，隨著定期航線開通，每週兩班往返的直航班機已成為促進台南、熊本雙邊人才流動與觀光交流的重要橋樑。 黃偉哲進一步說明，台南與熊本同樣具備深厚歷史底蘊、豐富的物產及科技發展優勢，期盼未來雙方在文化、教育、物產、觀光、產業等面向持續深化合作。黃市長也邀請更多熊本縣民利用直航航線造訪台南，感受台南的古都魅力。 木村敬知事表示，此行是第一次造訪台南，台南豐富的歷史文化，以及高科技的發展，都讓他印象深刻。木村知事也說明，直航班機大大縮短了熊本與台南間的距離，未來雙方在觀光、教育、科技產業等面向都能更深入交流。此外，今年是2016年熊本地震10週年，木村新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
2026馬年走春、寒假親子遊攻略｜清境農場、綠世界、飛牛牧場、埔心牧場...全台農場優惠門票一次看！「台版小奈良」被萌鹿圍繞、餵牛喝ㄋㄟㄋㄟ、超美「繡球花冰淇淋」非吃不可
2026馬年春節連休9天，加上寒假，正是與家人親友走春的好時機！想遠離城市放鬆身心嗎？全台各地的農牧場早已成為最新的假日療癒景點。你可以在草原上看綿羊脫衣秀、感受被萌鹿、水豚圍繞的幸福，或親自動手餵牛羊、下田體驗拔蔥樂趣，或漫步在歐風花園裡，品嚐花香四溢的冰淇淋。無論是親子出遊、情侶約會還是閨蜜相揪，從北到南都能玩出不同驚喜。「揪愛Mei」發現，網路熱搜的清境農場、綠世界、飛牛牧場、埔心牧場...等10大全台人氣農場/牧場，現在透過線上預訂門票，不僅即買即用超方便，又常有優惠，馬上訂起來，用超值價聰明玩遍全台最夯農牧場！Yahoo夯好物 ・ 2 個月前 ・ 8
鄭麗文vs賴清德
國民黨主席鄭麗文不久前表示願意赴大陸會見習近平，然後赴美國訪問。如果鄭麗文順利成行，無論是否會見習近平甚至川普或盧比歐，都將凸顯賴清德的困境。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冬日「低溫入侵」！醫囑「3狀況」是身體在求救
生活中心／尤乃妍報導近來天氣轉涼，最適合待在家呼呼大睡，不過，耳鼻喉科醫師蔡明邵提醒，低溫可能導致各種耳鼻喉問題悄悄找上門，當出現這些症狀時應立即就醫，否則影響睡眠也讓傷害呼吸道健康，尤其「這3種」狀況，是身體正在發出求救訊號。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026新制上路！新冠疫苗免費打、胃癌納公費篩檢、家貓強制植晶片...10大重點一次掌握
新的一年到來，政府推出多項與民眾權益息息相關的政策新制，從新冠疫苗、癌症篩檢、長照服務，到交通新制都有調整。本文一次整理2026年上路的新制重點，幫你快速掌握。一、公費COVID-19疫苗全民接種考量冬天為呼吸道傳染病好發季節，且後續春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（......詳全文良醫健康網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 23
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 206
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 5
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 7 小時前 ・ 5
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 190
WBC／韓媒高度戒備台灣經典賽名單！點名2位「韓國殺手」
WBC／韓媒高度戒備台灣經典賽名單！點名2位「韓國殺手」EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 2
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 58
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 32 分鐘前 ・ 113
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 1 天前 ・ 31
立院對罵！學者嗆綠「對不起台灣人」 莊瑞雄怒反擊：愛罵誰就罵誰？
立法院今（14）日召開彈劾總統案公聽會，民眾黨團邀請的東海大學退休教授林騰鷂發言時稱，「賴清德跟你們這些立委有沒有對得起良心？你們不會感到羞愧嗎？」引來民進黨立委莊瑞雄不滿，反嗆「胡說八道」、「主權當然在民，主權不在藍白欸！」一旁的國民黨立委徐巧芯則頻頻表示「不該這樣子」，立法院長韓國瑜則提醒眾人喝咖啡、靜下心發言，並請與會雙方要互相尊重。莊、林兩人會後則握手和解。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 149
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2