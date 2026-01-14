車輛故障停國道外側路肩 52歲駕駛等車拖吊被撞身亡

CNEWS204260114a02

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

國道公路警察局第一公路警察大隊勤務指揮中心，昨（13）日晚間8時44分左右，接獲線上巡邏車通報，在國道1號五楊高架道南向40.6公里林口路段，傳出死亡交通事故。第一公路警察大隊表示，52歲程姓小客車駕駛，被撞倒臥於外側車道，立刻通知119派救護車消防車到場，程男在現場已失去生命跡象，送往林口長庚醫院急救仍不治。事故現場排除中，詳細的肇事原因，有待警方進一步釐清。

國道警方表示，52歲程姓男子，駕駛營小客車行駛於國道1號五楊高架道南向40.6公里林口路段，疑因車輛故障停於外側路肩，由拖吊車進行排除中。不料，54歲楊姓男子，駕駛小客車行經事故點，疑似未注意車前狀況，竟撞擊在車外等待的程姓男子，而被撞飛的程男，現場已失去生命跡象，由救護車送往林口長庚醫院治療仍不治。

國道公路警察局呼籲，用路人應遵守交通規則，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，車輛故障在在車道，應立即開啟危險警示燈、關掉引擎、所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩（建議穿反光背心），至車後方100公尺處，擺放車輛故障標誌、利用高速公路1968App警政報案功能（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置）或撥打110報案。

國道警方提醒，等待救援時，要隨時面向來車，注意後方車輛動態。高速公路管理局合法拖吊車到場後，就儘速離開現場，以確保安全。

照片來源：國道警方提供

