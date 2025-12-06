車輛未保強制險月揪3.6萬件 舉發件數大增152％

汽機車與微電車須投保強制險才能上路，仍有不少車主未投保或未續保。（示意圖／本報資料照片）

許多縣市租借YouBike 2.0E電輔車須投保，近年連單車都納入，但仍有不少汽機車、微型電動二輪車未投保強制險或未續保。民國111年11月起，未投保舉發擴大為有交通違規併同舉發，其中「未投保未肇事」舉發件數大增152％，有無肇事整體舉發平均每月3.6萬件。交通部公路局提醒，逾期6個月將註銷牌照。

未投保強制險分有無肇事開罰，未肇事汽車罰3000至1.5萬元、機車1500至3000元，微電車則自111年11月底起須領牌投保才可上路，否則將罰750至1500元，3類車種未投保有肇事皆罰9000至3.2萬元。

昔針對未投保車輛，僅能攔檢稽查舉發，111月11月底起擴大違反《道路交通管理處罰條例》併同舉發，意指違規被開單除要罰違規項目，同步可舉發未投保者，自此舉發件數大幅增加。

檢視汽機車與微電車未投保未肇事開罰紀錄，110年共19.9萬件、111年23.4萬件、112年達65.4萬件高峰、去年稍降至50.3萬件，今年1至10月已達40.9萬件，擴大併同舉發實施前後，110年與113年件數比較，增幅約152％；有肇事者110年3.7萬件後逐年下降，去年減至1.2萬件，今年1至10月5801件，擴大舉發前後降幅約67％。

公路局統計，未投保未肇事自110年至今年10月每月平均舉發約3.4萬件，未投保有肇事者每月平均舉發約2000件，加總每月平均舉發3.6萬件。

全台機動車輛登記數於今年5月正式超越總人口數，公路局指出，強制險為保障交通事故受害人最基本制度，也是每位用路人應盡責任，現行無論汽機車或微電車皆須投保才能上路，若車輛強制險未投保超過6個月，將依法註銷牌照。

金管會保險局依規定，112年10月起傳送強制險到期逾6個月名單，由公路監理機關執行註銷牌照處分。公路局表示，去年機車註銷3.2萬面，今年1至10月有上升趨勢，達4.3萬面，微電車自去年6月實施，至今年10月共註銷2737面，汽車則以逾檢註銷辦理，無單獨計算。

逾期被註銷如何重新領牌？公路局說明，須重新申辦強制險，有效期限大於30天才能再領牌，也提醒車主被註銷車牌需帶到監理機關辦理註銷，同時結清牌照稅、燃料費及各違規，可申請臨時牌照或用拖車將車輛運至監理單位，最後驗車合格後，申請新牌照即可上路。

