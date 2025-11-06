車輛深夜傳詭異聲響 警趴冰冷柏油路救出小貓還幫找到長期飯票

有小貓鑽進車輛引擎室內受困，被板橋派出所警員救出，還順利為牠找到長期飯票。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區3日晚間發生幼貓救援案，有民眾在板橋區中正路1巷全聯福利中心前，發現有小貓聲音從路邊停放車輛傳出，擔心貓咪受困而報警求助，板橋分局板橋派出所警員陳汰龍、王政元與呂尚庭接獲報案立刻趕抵現場，確認貓咪的確在車內，不畏寒風將牠救出，更順利為牠找到長期飯票，讓貓咪不用再流浪。

警方3日晚間10時許接獲通報，指板橋區中正路1巷全聯福利中心前有輛車子傳出幼貓叫聲，民眾擔擔心牠受困太久會受傷，立刻報案求助。板橋分局板橋派出所警員陳汰龍、王政元與呂尚庭接獲報案後迅速趕抵現場查看。

警員在現場確實聽到持續貓叫聲，員警立即聯繫車主並說明狀況，車主聞訊前來開啟車輛引擎蓋，陳員不畏寒風、趴伏在冰冷的柏油路面上，用手電筒仔細搜尋引擎蓋周邊角落。過程中，員警不急不躁，只怕驚嚇到小貓，也擔心牠長時間受困而受傷。

在確認小貓位置後，陳員陳小心翼翼的徒手在引擎室縫隙中摸抓，費時多次嘗試，終於成功將幼貓抱出。當小貓安全脫困的那一刻，現場響起一陣掌聲與歡呼。

現場多位善心民眾紛紛伸出援手，買來貓罐頭與肉泥條為幼貓充飢，還有人準備紙箱與毛毯，讓小貓能暫時取暖休息，其中一名男子主動表示願意收編幼貓，讓寒夜裡充滿了暖意。

「臺灣最美的風景是人」，警方表示，警民攜手展現的不只是救援行動，更是對生命的敬重與關懷。板橋分局提醒，入冬夜晚氣溫驟降，汽車行駛後停車，引擎室留有餘溫，常成為貓咪取暖的藏身處。出門開車前，請大家不妨「拍拍引擎蓋」，讓這份小小的舉動，化為守護生命的大溫暖。

