車輛為賞煙火在國道減速 警提醒若違規最高罰6千元

國道警車廣播驅離減慢車速地車輛，希望保持交通順暢，跨年夜許多地方都會放煙火慶祝新年，位在國道3號古坑路段，因為鄰近當地樂園區，有民眾為觀賞跨年煙火，行經此路段放慢車速前進。

雲林民眾羅先生說道，「我覺得是滿危險的，畢竟國道上車速比較快，如果後面的車不知道前面車速，若追撞上去就有點危險。」

雲林民眾林小姐也認為，「為什麼不好好找個地方停下來看？這樣子大家都安全會比較好。」

國道第八公路警察大隊表示，跨年夜為維持此路段交通順暢，共編排警力9車21人執行交通疏導勤務，煙火施放時段雖有部分車輛減速前行，但未有低於速限、違停或其他意外事件發生，但強調會持續加強取締。

國道第八公路警察大隊交通組巡官張力仁表示，「倘駕駛人有低速行駛、驟然減速、違規停車，及行駛路肩等交通違規行為，本大隊將依《道路交通管理處罰條例》33條1項各款，處新台幣3千元以上、6千元以下罰緩。」

高公局表示，除了國道3號古坑路段，還包括國1汐五高架、后里、台中及大雅，與國道10號仁武至燕巢路段，都曾有車輛慢速行駛或臨停逗留欣賞煙火，呼籲民眾不要違規，避免造成交通事故。