車輛維修未領回「停1年」 突起火波及7車

新北市三重成功路一處巷弄內，28號中午一台停放的轎車，車頭突然起火冒煙，火勢延燒，前方7台機車都被波及燒毀。根據了解，起火的轎車已經停放一年多，警方也將通知車主到案說明。

火勢撲滅後，藍色轎車被燒得焦黑，車頭幾乎全毀，但更慘的是，停放的一整排機車也都被波及，好幾台被燒得精光，只剩下骨架，幾乎只剩下車牌，還認得出來，火調科人員到場採證，車主實在好傻眼，停個車被燒毀。

受害機車車主：「員警打電話給我，然後我下來看，車子就變這樣，那時候有看影片，是這台車冒煙，起火波及到的。」

事發地點在新北市三重區成功路50巷，一旁就是住宅社區，不少居民都會把車停在這裡。28號中午，藍色轎車不明原因起火冒煙，火勢持續延燒，共7台機車，現場無人受傷，但這起火轎車是誰的，附近民眾透露，疑似是車廠維修的車，修完後車主一直沒領回，就放在路旁，已經停放一年多，為何會突然起火，還有待釐清，警方也將通知車主到案說明。

