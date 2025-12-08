車輛行近行人穿越道請減速 基警即日起加強取締

MEITU 20251208 133636140

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市近期發生多起行人交通事故，市長謝國樑極為重視，於12月7日上午前往市警局，親自聽取近期交通事故統計與改善作為，並要求警察局針對「車輛不停讓行人」違規行為加強執法力道，強化行人安全，降低行人事故發生。

MEITU 20251208 133652757

每年11月基隆地區進入秋冬雨季，用路人易因天色昏暗、路面濕滑與視線不佳導致車禍發生，行人穿越道路的風險也隨之增加；統計114年1月1日至12月7日，共計發生187件行人事故，其中因車輛行近行人穿越道前未減速停讓行人而肇事者計有121件，佔總事故數64.7%；顯示行人事故多為駕駛人未能減速停讓行人而發生事故。而12月1至7日期間已發生4件行人交通事故，亦均為車輛行近行人穿越道未減速停讓行人先行所致。為提升行人用路安全，警察局自12月8日起於基隆市仁二路、愛七路口；忠三路、公園街口；成功一路、光一路口；精一路、龍安街口；信二路、義三路口；義二路、信四路口；信二路、中興路口；東信路288號前路口；自治街、開元路口；百六街107巷口；過港路、寧靜街口；暖暖街197巷口；安樂路二段188號、安和一街口；西定路198號前；中華路、通仁街口及基金一路56號前等16處，依《道路交通管理處罰條例》第44條第1項第2款規定：「駕駛汽車行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行」，違者處新臺幣六百元以上一千八百元以下罰鍰」，針對汽車駕駛行近行人穿越道不減速慢行的違規車輛，運用手持式測速照相設備加強取締，以保障行車與行人安全。

廣告 廣告

MEITU 20251208 133709643

基隆市警察局交通警察隊表示，執法取締只是手段，目的是希望駕駛人能養成行近路口行人穿越道前能主動減速、停讓的駕駛習慣，落實「行人安全優先」理念，希望行人事故能不再發生，期盼市民共同配合遵守交通規則，建立更安全及友善的交通環境。