車輛違停害撞責任大？ 律師：行經車輛有注意義務

台中市 / 綜合報導

紅線停車或是併排停車，是街頭常見的違規停車類別，一旦發生車禍，不少人會以為違規停車的車輛肇事責任比較大，但其實，行經撞上的車輛也會有肇責，律師說，因為行經的車輛有注意前方路況的義務，車禍發生時，也會判定行經車輛有沒有車速過快.未保持安全距離等過失，如果有，一樣必須負擔肇事責任。

貨車閃著雙黃燈，停在路邊，車身違規壓在紅線上，停車上下貨，還有這種，好幾輛轎車無視旁邊車格停著車，也是打開雙黃燈，並排停在路邊，幾乎占據整條車道違規停車，民眾說：「自己常常碰到這種狀況，車子都要往路中間靠過來，有些死亡車禍也是，因為沒有注意前方車輛啊。」

廣告 廣告

汽車違規停車的情形，每天都在街頭上演，這時如果後方行經車輛，一不小心撞上違停車，可能不只違停車主有肇責，撞上的車主也要負起一定責任，律師王志文說：「他本身是有過失的情況，就要看雙方過失比例，來判斷違規停車的車主，他是要負全部的肇責，7成的肇責還是3成的肇責。」

怎麼看雙方過失比例？律師說有三大主要判定指標，分別是能見度和天氣.照明有關，再來是閃避可能性和突發性，律師王志文說：「比如說如果是併排停車的狀況下，那我們車子要閃過去，不撞到的機率是比較低的，閃避可能性比較低，比如說違規停車的車輛，門突然打開，然後害行經車輛被撞到，突然打開車門那個車主，他可能負的肇責就會比較高。」

以違停紅線和並排停車為例，車主的肇事責任，並排停車會比停紅線大，因為並排是擋到車道，除了違停車輛有肇責，律師提醒，即便車主違停，行經車輛還是有義務要注意前方狀況，如果是車速過快或是未保持安全距離，一樣都會被認定有過失，也必須負擔肇事責任。

原始連結







更多華視新聞報導

東海炒飯街違停亂象！ 車頻闖窄巷 機車.行人全卡死

違停買人氣燒肉飯遭取締 騎士爆氣與警理論

徐乃麟濱江市場前違停挨罰 經紀人：溝通問題.無特權

