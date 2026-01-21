車輛遭拖吊 駕駛趁隙上車裝睡罪加一等

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗拖吊場員警日前拖吊1輛違規自小客車，沒想到黃姓駕駛（27歲）竟趁著拖吊車停等紅綠燈時跳上車，一路坐回停車場，並謊稱自己在車內睡覺，原以為可躲避罰則，如今不但挨罰還涉犯妨礙公務罪嫌。

苗栗縣警察局交通警察隊副隊長林宏明今天表示，苗栗拖吊場員警20日於苗栗市站前路執行違規停車拖吊勤務時，把違規停放的自小客車移置上架，拖回拖吊場途中，行經中華路栗華飯店前停等紅燈，後方1部車輛乘客逕行撕毀封條，開啟被拖吊車輛後跳上駕駛座，一路坐回拖吊場。

抵達苗栗拖吊場時，員警赫然發現違規車輛內竟然坐著黃姓男子，進一步詢問對方，「你怎麼在車上？」黃男謊稱：「我在車上睡覺，就被你拖回來了」，最後還不忘向員警表示「辛苦了」。而依據規定，違規車輛未移動前，駕駛人在現場，應停止移置作業，因此當下，員警僅就車輛違規停放逕行舉發罰款新台幣900元，並未收取拖吊費用600元。

不過，苗栗交通隊員警今天卻發現網路上流傳一段影片，全程記錄黃男中途跳上車的過程，進一步調閱相關路口監視器，確定於拖吊當時，黃男根本不在車內，因此全案除依道路交通管理處罰條例舉發、繳納車輛移置費外，有關民眾撕毀封條部分，依刑法第139條損壞、除去或污穢公務員依法所施之封印或查封之標示，依妨害公務罪偵辦，可說是得不償失、罪加一等。（編輯：李亨山）1150121