車輛高架快速道路拋錨受困 楊梅警即時救援

記者鄧榮坤、劉宏梁／桃園報導

楊梅警分局幼獅派出所於昨（19）晚執行巡邏勤務時，接獲男子報案，他駕車行經楊梅區台66高架快速道路時，車輛突發故障無法發動，只能緊急停靠路肩並報案請求協助，所幸在警方即時協助下順利排除危害。

警方指出，幼獅派出所警員曾瑋軒、劉佳純獲報後，立即攜帶汽車緊急電源趕赴現場協助。由於當時夜間降雨，視線不佳且車流快速，員警擔心故障車輛停放位置恐發生追撞事故，隨即於車輛後方警戒並疏導交通，確保現場安全，同時協助聯繫拖吊車。隨後利用攜帶之汽車緊急電源順利啟動車輛，並陪同駕駛駛離高架道路，停放至安全的平面道路，迅速排除道路危害，有效避免二次事故發生。待拖吊車到場後，再協助將車輛拖離現場，讓民眾安心返家。

楊梅警分局表示，員警在惡劣天候及高風險路段中，仍積極為民服務，展現專業與熱忱，足為同仁表率，並提醒駕駛人行車前應檢查車況，遇有緊急狀況可立即撥打110求助，以確保行車安全。

幼獅派出所警員協助緊急停靠路肩車輛脫困。（楊梅警分局提供）