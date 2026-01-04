「車輪扭到」釀塞車？男使出吃奶力挪車 網笑：原諒你

白色轎車疑似是因為右後輪彈簧支架壞掉，導致輪胎整顆躺平。（示意圖／曲靖交警 ）





中國有網友碰到塞車，發現罪魁禍首是前方轎車，因為車輪故障卡在路中央，而乘客下車使盡吃奶力氣，把車慢慢挪到路邊。網友笑說看到這畫面氣都消了。

大馬路上所有車輛通通停下，只見一名男子奮力抬著白色轎車右後車輪的地方，整個人幾乎都快45度貼地，用吃奶的力氣 ，將車子一點點挪到路邊。

事發在中國，白色轎車疑似是因為右後輪彈簧支架壞掉，導致輪胎整顆躺平。讓轎車無法動彈、卡在路中央，造成交通大打結。但台車子的畫面實在太滑稽，就引來不少網友留言，笑說原來是車子腳扭到了嗎？被看見的一瞬間，就得到了所有車主的諒解，不能怪他，他已經很努力了。

