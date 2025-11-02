日月潭與台中接連傳出單車騎士因水溝蓋縫隙過大或變形而摔車受傷事件，引發公共安全疑慮！一名騎士從日月潭伊達邵碼頭騎出時，前輪卡進水溝蓋導致摔車，人中、下巴都有擦傷滲血。台中松竹路二段也有騎士因水溝蓋間隙不一、扭曲變形而意外翻車。當地政府已著手改善，並承諾於11月3日前完成，以確保用路人的安全。水溝蓋隨處可見，存在的安全隱憂值得重視，以提供安全的通行空間。

車輪消失術！水溝蓋縫太大「吃胎」 公路車友慘摔。(圖／TVBS)

有公路車騎士行經日月潭伊達邵碼頭，結果水溝蓋縫隙太大，害騎士翻車摔地，嘴巴周圍擦傷，水溝蓋暗藏危機；台中也發生，一名公路車騎士也是行經水溝蓋，結果被吃胎翻車，差點摔傷，公共安全疑慮，台中市府養工處已經擺設警示，並將在3號完成改善。

一名公路車騎士也是行經水溝蓋，結果被吃胎翻車，差點摔傷，公共安全疑慮。(圖／TVBS)

一名公路車騎士原本悠閒地從日月潭伊達邵碼頭騎出，卻在一個右轉彎時，前車輪壓到水溝蓋瞬間上演消失術，導致連人帶車往前翻，直接臉貼地，痛得用手摀住嘴巴。附近一對男女目睹事故，嚇了一跳但仍熱心上前幫忙。這一摔造成騎士人中、下巴都有擦傷且滲血，事故原因竟是地上水溝蓋縫隙過大，公路車的細輪胎直接卡進去而摔車。

當地小蜜蜂表示，已看過不少人因水溝蓋「吃胎」而摔車。日月潭騎單車是當地熱門觀光活動，但路上卻暗藏危機。經實地勘查，造成騎士受傷的水溝蓋已全數換過，縫隙問題已解決。

日月潭騎單車是當地熱門觀光活動，但路上卻暗藏危機。(圖／TVBS)

然而，類似事件也在其他地區發生。在台中，一名單車騎士靠邊騎車時突然連人帶車翻過去，原因同樣是車輪卡進水溝蓋。現場調查發現，水溝蓋間隙大小不一，有些甚至變形扭曲，成為馬路上的隱形陷阱。

一位民眾指出，水溝蓋「吃胎」的地點就在台中松竹路二段松竹寺停車場轉角處。受害騎士在社群媒體發文表示，他專程從台北到台中，卻因此意外變成「在地騎士」。他補充道，事發地點車流量大，為考慮人身安全才靠邊騎，誰知道地上水溝蓋竟藏有陷阱。

事發地點車流量大，為考慮人身安全才靠邊騎，誰知道地上水溝蓋竟藏有陷阱。(圖／TVBS)

正常規格的水溝蓋應該是十字形交錯且間距一致，而導致單車騎士摔車的水溝蓋明顯已毀壞。台中市府表示，水溝蓋設計有標準規格，事發的水溝蓋是因遭重車輾壓導致變形。台中市養工處北北屯工程隊長葉行健承諾將在11月3日前完成改善。

