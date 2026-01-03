車輪脫落離家出走 車主尷尬下車察看

▲一顆輪子突然離家出走，車主趕緊下車察看，也引起其他路人好奇，議論紛紛，還將影片po上社會事影音（圖/社會事影音）

[NOWnews今日新聞] 台中市一輛白色汽車1日行駛於於后里區三豐路三段（靠近后豐大橋處），四顆輪子竟然跑掉一顆，車主趕緊下車察看，也引起其他路人好奇，議論紛紛，還將影片po上社會事影音，所幸脫落的輪子沒有砸傷其他車輛或路人。大甲分局警方表示當日均未接獲相關報案或民眾求助記錄。並指出這種情形可處汽車駕駛人新臺幣 1,000 元以上 6,000 元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行

大甲分局今日查出該車輪離家出走事件發生於后里區三豐路三段靠近后豐大橋處，警方提醒民眾，車輛行駛間零件掉落不僅危險，更可能違反道路交通管理處罰條例第30-1條「汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落，處汽車駕駛人新臺幣 1,000 元以上 6,000 元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行」或同條例第59條「 車輛發生故障不能行駛，不即時移置於無礙交通之處，或未依規定懸掛標誌，處新臺幣 1,500 元以上 3,000 元以下罰鍰」。

若因零件脫落導致後方車輛發生交通事故，駕駛人除行政罰鍰外，恐須負擔民事損害賠償及刑事過失傷害或公共危險之法律責任，呼籲廣大用路人，開車上路前請務必檢查「五油三水」及輪胎狀況，若行駛中發現異狀，應緩慢靠邊停車，並於車後方適當距離放置三角故障標誌，以防追撞。



