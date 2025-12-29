車輪餅登高空 華航攜手米其林餐廳推機上餐

（中央社記者余曉涵台北29日電）華航宣布攜手米其林餐廳「T+T」，明年元旦起在長程線全艙等推出全新機上餐，包括經典小吃車輪餅。星宇則攜手米其林餐廳「元紀．台灣菜」，在長程線特定艙等推出全新機上餐。

機上餐點與台灣米其林餐廳合作已成為趨勢，中華航空今天舉辦記者會宣布，攜手連續6年獲得米其林一星餐廳T+T，從明年元旦起，於台灣出發飛往歐美及大洋洲的長程航班全艙等，推出全新聯名機上餐點。

中華航空表示，這次合作的餐點，以東南亞風味融合台灣在地特色。空中商用品供應營銷處長曹志芬說，T+T在國內外都具有知名度，其料理特色是當代亞洲料理，要將T+T的餐廳在天空中還原，是很高難度的事情。

曹志芬說，例如這次合作的車輪餅，就是台灣特色小吃，推出的玫瑰鴨松露車輪餅是T+T主打的餐點之一。

華航近年來與頤宮、米香、雙月、陳耀訓麵包埠、法朋、陽明春天、小小樹食等眾多知名品牌合作，要將台灣當地料理推向國際舞台。

另外，星宇航空日前宣布攜手台中米其林一星的「元紀．台灣菜」，在長程線的商務艙及頭等艙以「家的味道」為核心，推出全新機上餐；貴賓室則與台灣精品級茶飲品牌「吃茶三千」合作，在桃園機場第二航廈貴賓室提供2款精選現萃飲品。（編輯：吳素柔）1141229