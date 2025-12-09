車過雙溪
麗淑的父母撫養七個孩子，為了家用，母親在公路局（現國光公司的前身）售票亭工作。家人輪流到售票亭幫忙。當時麗淑雖已是小學老師，但她認為應該要為父母分憂解勞，便利用下班時間到售票亭幫忙，她的人生因此產生了極大的轉折。
麗淑正值青春年華，有令人羨慕的教職，自然引來許多說媒的人。而麗淑的眼界高，少有讓她動心的。
在無聲無息中，麗淑與全家陷入了冷戰，家中氣氛變得異常詭異，麗淑開始絕食，因為父母不認同她的心上人。「窈窕淑女，君子好逑。」麗淑在適婚年齡，有人追求，本無可厚非。以父親對長女的寵愛，怎會反對？甚而以斷絕父女關係要挾。
1949年，國共內戰，大批外省人到台灣，因回鄉的日子遙遙無期，不管年輕或年長，急於尋找伴侶度日，也是人之常情；當時經濟蕭條，有的台灣人藉由與外省人結親來改善生活，當然也有人是堅決不與外省人通婚。
麗淑傾心的這個男人，出生於中國湖南，隨國民黨來台，在宜蘭大學的前身宜蘭農校，擔任人事主任，個子不高，屬瘦小身材。不知學歷為何，但應該有受過私塾教育，國學的底子不錯，才華翩翩，對求知若渴，愛好中國文學的麗淑，產生了致命的吸引力 。
外表和省籍都不是問題，那麗淑的父母，為何極力反對呢？因為他年近五十，和麗淑相差了二十一歲，老少配在那時比比皆是，其實不是什麼大不了的事；但父母覺得麗淑身邊，不乏優秀的男士，怎偏偏喜歡一個大自己二十一歲，和自己母親年紀相同的人？
這位男士結過婚，他的前妻育有二個兒子，一個女兒，大兒子和麗淑的年紀相同。麗淑父母一再告誡她：「妳想想，他為什麼會跟前妻離婚，拋棄三個孩子。」陷入愛情的麗淑，阻力越大，反彈也大，極力和父母對抗，心想瓊瑤筆下窗外中的江雁容，一個高中生，都懂得追求愛情，愛上年邁的高中老師康南；而自己年近三十，應有追求幸福的勇氣。
長期冷戰下，父母終於妥協，選擇了放手。一個炎熱的夏天，麗淑帶著簡單行李，與她心愛的人遠離。麗淑家人有默契的不再談起她，彷彿她人間蒸發。但天下父母心，她的爸媽還是透過各種管道，持續的關心麗淑。
麗淑離開宜蘭後，到花蓮任教，並且生下了一個男娃。台灣人有個習俗：女兒出嫁，三年不回娘家，如同背棄祖先；麗淑父親終究拋不開對她的思念，1973年的暑假，要她的弟妹，帶著父母的關懷，希望麗淑帶著孩子和老公回家。
麗淑的弟妹帶著忐忑的心情，坐了五個小時的車到花蓮。沒想到一聲「姊夫」，換來了熱情的晚宴招待，頗有「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」的感覺，三年來雙方家庭的陰霾，瞬間轉換成萬里晴空。
在弟妹返宜的一周後，麗淑帶著孩子和老公回來了，先回外祖父家，宣稱當年的婚姻，不被家裡認同，因此不敢直接回家；麗淑的父親思念女兒，放下身段，把他們一家人請了回來。短短幾天的相聚，表面上是雲淡風清，臨別時，大家也顯現出風度，互道珍重。
二個月後，麗淑的二妹風光的舉行文定之禮，麗淑深知自己老公的個性，以有事無法回來，選擇祝福。二妹文定的第二天，父親因腦中風，宣告不治，頓時全家從歡慶轉成了悲傷。麗淑與父親七月的重逢，竟然成為父女最後的相見。
●
麗淑奔喪，退休的老公跟著回來，表面上行禮如儀，過去的心結，讓她老公仍很彆扭，傍晚時，便去宜蘭農校找過去的同事打牌，大清早回來倒頭就睡，麗淑的家人，認為他可以不必全程待在宜蘭，只要在幾個重要喪祭時出現即可，甚至不來也沒關係，麗淑處於喪父的悲傷中，對老公也無言。
麗淑的丈夫控制慾很強，猜疑心又重，結婚以後，一直把麗淑當成監控對象，麗淑在學校，老公隨時可能出現，察看她在做什麼，中午休息，麗淑在校內或校外與同事用餐，或在辦公室與男同事說話，他都極為憤怒。麗淑漸漸的在群體中變成孤獨的人。
麗淑喜愛文學，以小學老師的身分保送師大，再度走入國學的殿堂，雖然享有公費的待遇，但收入總不如擔任教職時豐厚，家中的支出，僅靠她老公的退休金，重當學生，變成老公給她的恩典，而老公的猜疑心變本加厲；麗淑到校學習，來去匆匆，班上的分組討論，盡量藉故不參加；麗淑的小弟雖與她同校同系，但四年下來，與麗淑見面，寥寥可數；只為了怕老公生氣。麗淑再度與家中失聯。
麗淑在師大期間，母親因胃潰瘍，未能及時搶救而病逝，時值暑假，娘家無法通知她奔喪，輾轉透過麗淑老公在宜蘭農校的同事，得知他們的地址，發了電報，麗淑才回來。
當年極力反對麗淑婚姻的父母，相繼於四年間去世，但麗淑的老公並沒有放下過去的芥蒂，仍然禁止麗淑與娘家往來。
麗淑老公的個性，倔到六親不認，視自己大兒子如寇讎，動輒怒目相視，拳打腳踢。父子二人吃飯不同桌，坐不同席，當然寢不同床。對小兒子是愛之欲其生，對大兒子是惡之欲其死。
師大畢業後，麗淑分發到雙溪國中，和老公來到了這個小鄉，當她到校時，鄰居們看著她的丈夫，推著小兒子在鄉里閒逛，尤其喜歡到鐵軌旁，看火車呼嘯而過，但從來沒有見過大兒子。沒多久，這家人打破了鄉里寧靜；交織著男人謾罵及摔東西的聲音，令大家很納悶，既是老師，而老公看似很有禮貌的退休公務員，怎會鬧得不可開交。
1980年的農曆年前，麗淑與三妹聯絡，表示她的婚姻，無法繼續下去了，她的丈夫，幾近於瘋狂，平時無厘頭的打大兒子，並對她拳腳相向，最終兩造同意離婚，麗淑終於掙脫了婚姻的枷鎖，但是痛苦並沒隨之而去。
「只恐雙溪舴艋舟，載不動許多愁」，雙溪這地方，對麗淑來說，是一個愁的結束，卻是另一個愁的開始。
麗淑留下了大兒子，老公帶走了小兒子。分手時，兩人誓言「生死不相往來」，當年愛得死去活來，短短不到十年的時間，竟然如此的結局。但是可能生死不相往來嗎？
那年除夕夜，麗淑家人想到她隻身在雙溪，想邀她回來一起吃年夜飯，但是聯繫不到她，家人到雙溪租屋處找她，門窗緊閉，無人回應，心想離婚了，會去哪呢？令大家忐忑不安；原來是麗淑太思念她的小兒子，所以帶著大兒子，遠赴屏東潮州，在潮州待了一個星期，她老公就是不讓她探視，麗淑最後帶著失望的心情回來。
做為一個母親，與才二歲的孩子，從此離別，情何以堪？
●
多年後，麗淑曾經到屏東潮州的小學，偷偷探看小兒子，孩子的老師覺得有異，為什麼一個中年婦女連續幾天在教室外徘徊？引起了老師的好奇，忍不住出來問麗淑，麗淑表明是某孩子的母親，老師說：「這孩子每天都由父親帶來上課，放學父親馬上接回，跟全班同學完全沒有互動，父親也不讓他參加學校的任何活動，孩子變得非常孤僻。」
老師更詫異地說：「孩子父親告知其母已在他兩歲時去世。」老師並表示，長期以來，他父親對孩子嚴苛管教，常以不給孩子飯吃作為威脅，弄得孩子心理嚴重扭曲。僅管麗淑聽完十分傷心，但無可奈何，只得拜託老師，不要讓孩子的父親知道她來探視。
麗淑老公的猜疑心、獨占性，極端的性格扭曲，任何人都無法忍受；他的前妻正慶幸脫離掌控，沒想到自己竟然走入這個不幸的情網。
「生死不相往來」的誓言，割離了親情，懲罰了麗淑；而男人年近古稀，適逢解嚴，兩岸往來頻繁，男人忍不住思鄉之情，想回大陸定居，透過前妻的兒子聯繫麗淑，表示要歸還兒子；兩歲離開，十多年不見，麗淑怎可能拒絕。
麗淑歡欣迎接小兒子歸來，但當她看到孩子，幾乎崩潰；小兒子在父親封閉性教導下，完全沒有社交活動，產生了自閉症；回到母親身旁，與母親及哥哥有嚴重疏離感，在學校也無法與同學融合，同學視他為怪物。
從負氣結婚到離婚，從離開雙溪到新北市板橋任教，麗淑生活沒有變得更好，小兒子回到身旁，既要教書，且要照顧二個兒子，備極辛勞；她有了回鄉的念頭，經甄試，終於順利返鄉任教。
一個是從小缺乏父愛，一個是因不當父愛而成為自閉的兒子，讓麗淑心力交瘁。數年後，她發現自己得了第四期乳癌。一連串的不幸落在身上，生病期間，體力大不如前，幸好當時的校長體諒麗淑，讓她擔任祕書一職，既不影響學生的學習，也可以好好治病。
麗淑終究無法對抗病魔，在2000年病逝於榮民醫院員山分院；蕭瑟晨風中，她的大兒子面無表情的看著母親冰涼遺體；小兒子嘴中重複唸著「媽媽死了」，幼時父親告訴他「媽媽死了」這件事真的發生了。
麗淑在知道自己病情之後，立書將大體捐給慈濟，算是一種贖罪，她曾表示如能夠重來，願意聽父母的話，但是，一切不可能重來。
車過雙溪，所有的心酸淚水，都化為烏有。世事彷如一場夢，載不動的是許多愁。
其他人也在看
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 242
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 43
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 2
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 23
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 351
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 4 天前 ・ 18
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 213
苗博雅稱「戰爭照常上班」他列：毀台五步驟
[NOWnews今日新聞]社民黨台北市議員苗博雅日前談到，即使台灣遭遇戰爭，「該上班上學、該開店的還是會照常運作」，強調現代戰爭不同於電影場景，大多數人仍能維持日常生活，言論引發熱議！胸腔科醫師蘇一峰...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 270
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 1
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 48
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 83
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 178
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 26
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 6
《國際產業》輝達H200銷陸 傳25%分潤金由台灣買單？白宮官員這樣說
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 15 小時前 ・ 61
青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震
東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 18