森林裡的小紅帽 圖／黛安

麗淑的父母撫養七個孩子，為了家用，母親在公路局（現國光公司的前身）售票亭工作。家人輪流到售票亭幫忙。當時麗淑雖已是小學老師，但她認為應該要為父母分憂解勞，便利用下班時間到售票亭幫忙，她的人生因此產生了極大的轉折。

麗淑正值青春年華，有令人羨慕的教職，自然引來許多說媒的人。而麗淑的眼界高，少有讓她動心的。

在無聲無息中，麗淑與全家陷入了冷戰，家中氣氛變得異常詭異，麗淑開始絕食，因為父母不認同她的心上人。「窈窕淑女，君子好逑。」麗淑在適婚年齡，有人追求，本無可厚非。以父親對長女的寵愛，怎會反對？甚而以斷絕父女關係要挾。

1949年，國共內戰，大批外省人到台灣，因回鄉的日子遙遙無期，不管年輕或年長，急於尋找伴侶度日，也是人之常情；當時經濟蕭條，有的台灣人藉由與外省人結親來改善生活，當然也有人是堅決不與外省人通婚。

麗淑傾心的這個男人，出生於中國湖南，隨國民黨來台，在宜蘭大學的前身宜蘭農校，擔任人事主任，個子不高，屬瘦小身材。不知學歷為何，但應該有受過私塾教育，國學的底子不錯，才華翩翩，對求知若渴，愛好中國文學的麗淑，產生了致命的吸引力 。

外表和省籍都不是問題，那麗淑的父母，為何極力反對呢？因為他年近五十，和麗淑相差了二十一歲，老少配在那時比比皆是，其實不是什麼大不了的事；但父母覺得麗淑身邊，不乏優秀的男士，怎偏偏喜歡一個大自己二十一歲，和自己母親年紀相同的人？

這位男士結過婚，他的前妻育有二個兒子，一個女兒，大兒子和麗淑的年紀相同。麗淑父母一再告誡她：「妳想想，他為什麼會跟前妻離婚，拋棄三個孩子。」陷入愛情的麗淑，阻力越大，反彈也大，極力和父母對抗，心想瓊瑤筆下窗外中的江雁容，一個高中生，都懂得追求愛情，愛上年邁的高中老師康南；而自己年近三十，應有追求幸福的勇氣。

長期冷戰下，父母終於妥協，選擇了放手。一個炎熱的夏天，麗淑帶著簡單行李，與她心愛的人遠離。麗淑家人有默契的不再談起她，彷彿她人間蒸發。但天下父母心，她的爸媽還是透過各種管道，持續的關心麗淑。

麗淑離開宜蘭後，到花蓮任教，並且生下了一個男娃。台灣人有個習俗：女兒出嫁，三年不回娘家，如同背棄祖先；麗淑父親終究拋不開對她的思念，1973年的暑假，要她的弟妹，帶著父母的關懷，希望麗淑帶著孩子和老公回家。

麗淑的弟妹帶著忐忑的心情，坐了五個小時的車到花蓮。沒想到一聲「姊夫」，換來了熱情的晚宴招待，頗有「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」的感覺，三年來雙方家庭的陰霾，瞬間轉換成萬里晴空。

在弟妹返宜的一周後，麗淑帶著孩子和老公回來了，先回外祖父家，宣稱當年的婚姻，不被家裡認同，因此不敢直接回家；麗淑的父親思念女兒，放下身段，把他們一家人請了回來。短短幾天的相聚，表面上是雲淡風清，臨別時，大家也顯現出風度，互道珍重。

二個月後，麗淑的二妹風光的舉行文定之禮，麗淑深知自己老公的個性，以有事無法回來，選擇祝福。二妹文定的第二天，父親因腦中風，宣告不治，頓時全家從歡慶轉成了悲傷。麗淑與父親七月的重逢，竟然成為父女最後的相見。

●

麗淑奔喪，退休的老公跟著回來，表面上行禮如儀，過去的心結，讓她老公仍很彆扭，傍晚時，便去宜蘭農校找過去的同事打牌，大清早回來倒頭就睡，麗淑的家人，認為他可以不必全程待在宜蘭，只要在幾個重要喪祭時出現即可，甚至不來也沒關係，麗淑處於喪父的悲傷中，對老公也無言。

麗淑的丈夫控制慾很強，猜疑心又重，結婚以後，一直把麗淑當成監控對象，麗淑在學校，老公隨時可能出現，察看她在做什麼，中午休息，麗淑在校內或校外與同事用餐，或在辦公室與男同事說話，他都極為憤怒。麗淑漸漸的在群體中變成孤獨的人。

麗淑喜愛文學，以小學老師的身分保送師大，再度走入國學的殿堂，雖然享有公費的待遇，但收入總不如擔任教職時豐厚，家中的支出，僅靠她老公的退休金，重當學生，變成老公給她的恩典，而老公的猜疑心變本加厲；麗淑到校學習，來去匆匆，班上的分組討論，盡量藉故不參加；麗淑的小弟雖與她同校同系，但四年下來，與麗淑見面，寥寥可數；只為了怕老公生氣。麗淑再度與家中失聯。

麗淑在師大期間，母親因胃潰瘍，未能及時搶救而病逝，時值暑假，娘家無法通知她奔喪，輾轉透過麗淑老公在宜蘭農校的同事，得知他們的地址，發了電報，麗淑才回來。

當年極力反對麗淑婚姻的父母，相繼於四年間去世，但麗淑的老公並沒有放下過去的芥蒂，仍然禁止麗淑與娘家往來。

麗淑老公的個性，倔到六親不認，視自己大兒子如寇讎，動輒怒目相視，拳打腳踢。父子二人吃飯不同桌，坐不同席，當然寢不同床。對小兒子是愛之欲其生，對大兒子是惡之欲其死。

師大畢業後，麗淑分發到雙溪國中，和老公來到了這個小鄉，當她到校時，鄰居們看著她的丈夫，推著小兒子在鄉里閒逛，尤其喜歡到鐵軌旁，看火車呼嘯而過，但從來沒有見過大兒子。沒多久，這家人打破了鄉里寧靜；交織著男人謾罵及摔東西的聲音，令大家很納悶，既是老師，而老公看似很有禮貌的退休公務員，怎會鬧得不可開交。

1980年的農曆年前，麗淑與三妹聯絡，表示她的婚姻，無法繼續下去了，她的丈夫，幾近於瘋狂，平時無厘頭的打大兒子，並對她拳腳相向，最終兩造同意離婚，麗淑終於掙脫了婚姻的枷鎖，但是痛苦並沒隨之而去。

「只恐雙溪舴艋舟，載不動許多愁」，雙溪這地方，對麗淑來說，是一個愁的結束，卻是另一個愁的開始。

麗淑留下了大兒子，老公帶走了小兒子。分手時，兩人誓言「生死不相往來」，當年愛得死去活來，短短不到十年的時間，竟然如此的結局。但是可能生死不相往來嗎？

那年除夕夜，麗淑家人想到她隻身在雙溪，想邀她回來一起吃年夜飯，但是聯繫不到她，家人到雙溪租屋處找她，門窗緊閉，無人回應，心想離婚了，會去哪呢？令大家忐忑不安；原來是麗淑太思念她的小兒子，所以帶著大兒子，遠赴屏東潮州，在潮州待了一個星期，她老公就是不讓她探視，麗淑最後帶著失望的心情回來。

做為一個母親，與才二歲的孩子，從此離別，情何以堪？

●

多年後，麗淑曾經到屏東潮州的小學，偷偷探看小兒子，孩子的老師覺得有異，為什麼一個中年婦女連續幾天在教室外徘徊？引起了老師的好奇，忍不住出來問麗淑，麗淑表明是某孩子的母親，老師說：「這孩子每天都由父親帶來上課，放學父親馬上接回，跟全班同學完全沒有互動，父親也不讓他參加學校的任何活動，孩子變得非常孤僻。」

老師更詫異地說：「孩子父親告知其母已在他兩歲時去世。」老師並表示，長期以來，他父親對孩子嚴苛管教，常以不給孩子飯吃作為威脅，弄得孩子心理嚴重扭曲。僅管麗淑聽完十分傷心，但無可奈何，只得拜託老師，不要讓孩子的父親知道她來探視。

麗淑老公的猜疑心、獨占性，極端的性格扭曲，任何人都無法忍受；他的前妻正慶幸脫離掌控，沒想到自己竟然走入這個不幸的情網。

「生死不相往來」的誓言，割離了親情，懲罰了麗淑；而男人年近古稀，適逢解嚴，兩岸往來頻繁，男人忍不住思鄉之情，想回大陸定居，透過前妻的兒子聯繫麗淑，表示要歸還兒子；兩歲離開，十多年不見，麗淑怎可能拒絕。

麗淑歡欣迎接小兒子歸來，但當她看到孩子，幾乎崩潰；小兒子在父親封閉性教導下，完全沒有社交活動，產生了自閉症；回到母親身旁，與母親及哥哥有嚴重疏離感，在學校也無法與同學融合，同學視他為怪物。

從負氣結婚到離婚，從離開雙溪到新北市板橋任教，麗淑生活沒有變得更好，小兒子回到身旁，既要教書，且要照顧二個兒子，備極辛勞；她有了回鄉的念頭，經甄試，終於順利返鄉任教。

一個是從小缺乏父愛，一個是因不當父愛而成為自閉的兒子，讓麗淑心力交瘁。數年後，她發現自己得了第四期乳癌。一連串的不幸落在身上，生病期間，體力大不如前，幸好當時的校長體諒麗淑，讓她擔任祕書一職，既不影響學生的學習，也可以好好治病。

麗淑終究無法對抗病魔，在2000年病逝於榮民醫院員山分院；蕭瑟晨風中，她的大兒子面無表情的看著母親冰涼遺體；小兒子嘴中重複唸著「媽媽死了」，幼時父親告訴他「媽媽死了」這件事真的發生了。

麗淑在知道自己病情之後，立書將大體捐給慈濟，算是一種贖罪，她曾表示如能夠重來，願意聽父母的話，但是，一切不可能重來。

車過雙溪，所有的心酸淚水，都化為烏有。世事彷如一場夢，載不動的是許多愁。