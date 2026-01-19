車道縮減釀悲劇！高雄路竹大貨車擦撞機車 2輪下爆頭慘死

路竹區中山路稍早9點多發生2死車禍，詳細原因仍待釐清。讀者提供



高雄路竹區今（1/19）上午9點多發生重大交通事故，一輛雙載機車與大貨車擦撞後，車上2名菲律賓籍移工遭輾，當場爆頭慘死。警方已封鎖現場並展開調查，詳細肇因尚待交通大隊釐清。湖內分局呼籲，駕駛行經車道縮減或大型車輛周邊務必保持警覺，避免進入視線死角，確保自身與他人安全。

湖內警分局表示，上午9點多接獲報案指稱路竹區中山南路118號發生嚴重車禍事故後，立即派員前往現場處理，並實施交通管制，疏導車流，維護現場秩序。警方強調，事故發生原因仍待交通大隊進一步調查與分析。

警方進一步調查顯示，死者為30歲菲律賓籍外籍移工，騎乘普通重型機車，後座搭載32歲菲律賓籍女性友人，由北往南行駛中山南路時，與同向行駛的大貨車發生擦撞。該輛大貨車由32歲方姓男子駕駛，事故地點正值車道縮減路段，初步研判可能與路況及車距有關。

警方強調，行經縮減車道或大型車輛周邊時，駕駛人應特別留意前方狀態，保持安全距離，避免進入大貨車視線死角，以確保自身與他人行車安全。

