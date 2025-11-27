車道轉彎陷阱！ 台中西屯魔王路口 平均日開140張罰單

台中市 / 綜合報導

台中西屯市政路與環中路口，最近成了駕駛人的「荷包殺手」，警方在路口架設科技執法，今年光是1月到9月就開出3萬多張罰單，其中直行車，占用轉彎車道，就有1萬3千多件，回到現場，可以發現許多駕駛從台74線匝道下來後，如果右轉，必須立刻往右切，反應不夠快，就只能占據中線車道違規右轉，甚至還有民眾誤入左轉車道，綠燈亮起，切回直行車道，以為方向盤轉動就算轉彎，因此吃上罰單。

銀色轎車，從內線切到外線車道右轉，另一輛汽車，沿著開在左轉車道，綠燈亮起快速切進快車道，這樣通通違規。這裡是台中西屯，市政路和環中路口，不是上下班時間還是很多車，現場發現，發現許多駕駛，從台74線匝道下來後，如果要右轉，必須立刻往右切，如果反應不夠快，只能像影片中的車輛，占中線車道違規右轉，民眾說：「會來不及反應，因為距離太短。」

另外還有駕駛，下匝道誤入左轉車道，在左轉燈亮時，稍微轉動方向盤，就切回直行橋下環中路快車道，誤以為這樣方向盤有轉就算轉彎。台中市警方在這個路口，架設科技執法，從今年1月到9月，總共開出3萬7千多張罰單，其中直行車占用轉彎車道，違規總計就有1萬3千多件，甚至在google map上，都特別標註，這路口已經成為，科技執法重點區域。

台中市第六分局交通組巡官邱芷瑩說：「其中分別以未依標誌、標線、號誌指示行駛，及闖紅燈最多。」誤踩車道轉彎陷阱，讓不少駕駛，事後收到罰單才驚覺，原來這樣不行，提醒民眾下次經過魔王級路口，可別心存僥倖，否則一不小心，罰單就會送到家裡。

