車違停害3男互毆 土城暗夜靜巷很火爆 鄰居驗傷提告

近日在土城一條寬約5公尺的巷道內，因一起違規停車事件引發三人互毆事件。一名女子開車前往土城探訪男友時，將車輛停在巷道中間，導致陳姓男子無法順利通行而起口角。爭執過程中，女駕駛男友趕來關心卻遭毆打受傷，男友父親得知後也加入衝突，最終三人皆驗傷提告。此事件凸顯了違規停車不僅影響交通，更可能引發人際衝突，警方到場後立即將雙方隔開避免事態擴大。

新北市土城日前發生停車糾紛，驚動警方到場，三名男子互毆掛彩，彼此驗傷提告。（圖／TVBS）

事件發生在土城一條僅寬5公尺的窄巷內，當時一名女子開車前往探訪男友，但將車輛停在巷道中間，嚴重影響行人及車輛通行。陳姓男子從超商步行返家，發現巷道中間被車輛阻擋，便與女駕駛發生口角爭執。在爭吵過程中，女駕駛似乎擔心自身安全，還將車輛稍微往前移動以避開可能的衝突。

新北市土城這條巷子寬約五公尺，若有車停在路上，的確造成其他人不便。（圖／TVBS）

爭吵聲引起女駕駛男友注意，他趕來關心情況，卻意外被打傷耳朵。男友父親得知兒子受傷後也加入戰局，導致三人在巷道內互相毆打。警方接獲報案後迅速趕到現場，使用小跑步方式前往衝突地點，並將雙方隔開以防止衝突進一步擴大。

抵達現場時，警方發現女駕駛正大聲指責對方為何碰她的車。由於現場已有三人掛彩，警方立即採取行動將雙方隔離。這起源於違規停車的衝突，最終導致三人互相提告，需要透過法律程序解決。這起事件提醒大家，在發生糾紛時若無立即危險，最好留在車內並報警處理，避免衝突升級。令人遺憾的是，這三位原本是鄰居關係的人，如今卻因一件小事而必須對簿公堂。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

