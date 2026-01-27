車銀優公司2度發聲明道歉：懇請「克制盲目猜測」 道歉文20小時逼近200萬讚數

車銀優公司二次發聲明。翻攝한국경제신문

南韓歌手兼演員車銀優（차은우）近日捲入高達 200 億韓元（約新台幣 4.4 億元）的逃稅疑雲，引發大眾高度關注。繼車銀優昨日於社群平台親自公開道歉後，其經紀公司 Fantagio 於今（27日）第二度發表官方聲明，除對造成社會困擾致歉，也強調目前調查仍在進行中，懇請外界克制未經證實的猜測與過度解讀。

車銀優捲逃稅爭議。翻攝X @CHAEUNWOO_offcl

經紀公司二度致歉 強調誠實配合調查

Fantagio 在今日的聲明中表示，對於近期因公司及旗下藝人車銀優相關的多種狀況，造成大眾的憂慮，公司深表歉意，並感到責任沉重。針對目前的逃稅疑慮，公司解釋目前正處於根據稅務機關程序確認事實關係的階段，公司與藝人皆在必要範圍內誠實配合調查。

聲明中特別強調：「懇請大家對於部分人士提出的主張與疑慮，克制盲目的猜測、未經證實的資訊擴散，以及過度的擴大解釋。」並承諾未來待法律與行政判定明確後，會負責地履行必要措施，同時補強藝人管理系統，防止類似爭議再次發生。

車銀優道歉文僅發出20小時就快突破200萬個讚數。翻攝Instagram @eunwo.o_c

車銀優軍中發長文道歉 否認「逃避式入伍」

目前正在服役中的車銀優，昨（26日）晚間也打破沉默，在個人社群平台上傳長文。他表示：「對於因與我相關的事讓大家擔心與失望，我誠心低頭致歉。」並坦言自己正在深刻反省身為國民，對待納稅義務的態度是否足夠嚴謹。

針對外界質疑他是在調查期間入伍，有逃避責任之嫌，車銀優也在文中澄清，去年已是無法再延後入伍的情況，在未能完成稅務調查程序的情況下入伍了。他強調入伍絕非為了避開爭議，並承諾即使人在軍中，也會誠實參與後續的租稅程序，謙虛接受最終判斷並承擔責任。

車銀優方表示會誠實配合調查。翻攝X @CHAEUNWOO_offcl

近況與影響：道歉文逼近200萬讚 品牌動向成焦點

車銀優自 2025 年 7 月入伍以來，目前正以陸軍軍樂隊成員身分服役。此次逃稅事件傳出國稅廳對其追繳稅金超過 200 億韓元，金額之大令外界震驚。然而，車銀優的高人氣並未因此完全崩塌，該篇道歉文在公開不到 20 小時的時間內，按讚數已迅速逼近 200 萬大關。

儘管關注者眾多，但爭議已對其形象造成一定衝擊。據悉，已有部分品牌因逃稅風波開始觀望或調整廣告，而車銀優方近期已委任韓國大型律師事務所「世宗」負責此案，與稅務機關就「法人是否為實質課稅對象」等法律解釋問題展開積極應對。

Fantagio 官方立場全文：

大家好，這裡是以 Fantagio。

對於近期因本公司及旗下藝人車銀優相關的多種狀況，造成大眾的憂慮，我們誠心地表示歉意。

對於因本公司及旗下藝人相關事項引發的爭議，我們深感責任沉重。

目前提出的事項正處於根據稅務機關程序確認事實關係的階段，經紀公司與藝人正分別在必要的範圍內，誠實地接受調查。未來若法律與行政判定明確化，我們將根據結果負責地履行必要措施。

不過，懇請大家對於部分人士提出的主張與疑慮，克制盲目的猜測、未經證實的資訊擴散以及過度的擴大解釋。

本公司將以此次事件為契機，再次檢視旗下藝人的管理體系，並補強及強化必要的系統，盡全力防止日後類似爭議再次發生。

謝謝大家。



