車銀優和母親恐「共同被判入獄」！調查4局罕見出手 律師曝翻盤關鍵
娛樂中心／綜合報導
韓國演藝圈有「臉蛋天才」封號的28歲車銀優，近日遭爆疑似透過母親名下公司進行逃稅操作，遭國稅廳通知追繳超過200億韓圜（約新台幣4.7億元）稅金與罰款，金額不僅創下韓國演藝圈個人最高紀錄，放眼全球娛樂圈也屬罕見案例，引發高度關注。
根據韓媒《NEWS1》報導，相關爭議已進入法律層面討論。30日播出韓國YTN電台節目《事件X檔案》中，法律事務所律師金正基（音譯）分析指出，這筆200億韓元追繳金額，目前仍屬於國稅廳「事前通知」階段，尚未最終確定，當事人已提出「課稅前適法性審查」，正在與國稅廳針對課稅合理性進行攻防。
至於刑責風險，金正基坦言，若查明有開立假發票、操縱帳冊等「故意欺詐國家」的行為，恐涉及違反《租稅犯罪處罰法》，面臨有期徒刑或高額罰金。若逃漏稅金額超過10億韓圜，還可能適用《特定犯罪加重處罰法》，最重可判無期徒刑或5年以上有期徒刑。他補充說明，在此情況下，不僅公司登記負責人，也就是母親本人，可能需承擔法律責任，作為實際收益者的藝人本人，也可能被視為共犯接受調查，最終關鍵在於「誰主導、誰決策、誰批准」相關行為。
金正基表示，若要推翻追稅決定，關鍵在於必須證明母親設立的法人並非「空殼公司」，而是實際從事經紀、管理或相關業務，並非僅作為節稅工具。他指出，當事人方面需主動提出具體文件與實際營運證據，否則恐怕仍須照單全收國稅廳所開出的稅額。
該案由首爾地方國稅廳「調查4局」主導調查。金正基形容，調查4局並非一般例行稅務單位，而是專門針對重大、疑似故意逃稅或非法資金流向案件進行突擊調查，被外界稱為「財界的地獄使者」。他直言，調查4局介入，本身就釋放出國稅廳已將此案視為「重大犯罪嫌疑」的強烈訊號。
金正基也指出，調查4局出手後，案件在適法性審查中被推翻的機率極低，且先前相關經紀公司已曾提出審查卻遭駁回，若再加上公司地址、法人結構變更等疑似規避行為的情況，想要翻案並不容易。
目前正服兵役中的車銀優，已於日前透過社群平台發文致歉，表示將誠實配合後續所有稅務程序。律師也指出，即便身在軍中，也不代表能規避調查，檢調單位可直接進入部隊調查，或於休假期間進行訊問，案件甚至可能延續至退伍後持續偵辦。
▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)
