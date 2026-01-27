車銀優回應稅務爭議！「沒提逃稅」只談誤會 是否構成「蓄意逃稅」成官司關鍵

車銀優。（翻攝fantagio_official IG）

車銀優近期捲入逃稅爭議，親自發長文回應外界質疑，卻未正面提及「逃稅」二字，僅以「誤會」帶過，目前已聘請律師與國稅廳打官司，是否構成「蓄意逃稅」將成司法判決關鍵。

隨「逃稅200億韓元爭議」越演越烈，爆料不斷出現，不利傳言滿天飛，終於在26日晚發長文回應風波，但全文沒提到逃稅二字，只解釋自己入伍不是迴避查稅，希望大家不要誤會，而且與過去逃稅爭議的藝人「致歉補稅」方式不同，車銀優反而是大手筆聘請韓國大型律師事務所「世宗律師事務所」，作為他的法律代理人，看來他已經準備跟國稅廳硬槓到底。

道歉文選在「文彬冥誕」發出遭砲轟

可是車銀優似乎出師不利，發長文道歉的時機點，居然是已故ASTRO隊友文彬的生日1月26日，遭到韓國媒體和網友的猛烈抨擊。

《MyDaily》痛批銀優與文彬關係如此親密，卻完全沒有考慮到時機與場合，網友更尖銳指出：「車銀優在道歉文最後寫下『1月26日』時，心裡到底在想些什麼？」全文如下：

大家好，我是車銀優。 最近因與我相關的諸多事情，讓大家擔憂和失望，我在此真誠地低頭致歉。 這件事讓我也深刻反省並審視自己，作為一名大韓民國的國民，在履行納稅義務的態度上是否足夠嚴謹。 過去幾天裡，我一直苦惱該從何說起，才能讓因我而受到傷害的人們，稍微感受到我的愧疚之情。 我擔心過於冗長的文字聽起來像狡辯，反而讓大家感到疲憊，但我認為針對這次事件，還是必須親自向大家說明。 現在，我是在部隊結束一天工作後寫下這些文字，雖然目前我正在服兵役，可這絕非是為了迴避此次爭議而故意做出的選擇，去年我因無法再推遲入伍，未能及時完成稅務調查程序便入伍。 然而，也是因為我的不足而引發了誤會，對此我深感責任重大，如果我不是軍人身份，本希望能一一拜訪因此事受到傷害的所有人，並低頭致歉，正是懷著這樣的心情，我傾注真心寫下這些文字。 在過去11年裡，不足比擁有更多的我，多虧了大家毫無保留的愛與支持，才能站在如今這個本不該屬於我的「車銀優」位置上，正因如此，我對於一直信任並支持不足的我的所有人，以及一起共事的許多人，非但未能報答，反而造成了巨大的傷害和疲憊，感到無以言表的抱歉。 今後，我將誠實面對後續進行的稅務相關調查，同時虛心接受相關部門做出的最終判斷，並承擔相應的責任。 未來，我將更加嚴格地審視自己，以回報大家長久以來對我的關愛，且以更強的責任感生活下去。 再次為我引起的擔憂，致以誠摯的歉意。 2026年1月26日

車銀優 敬上

網批車銀優道歉文在1月26日發出，對已故文彬（上圖左）相當不尊重。（翻攝officialastro IG）

精心策劃「蓄意逃稅」意圖明顯？

儘管「世宗事務所」之前負責NewJeans解約訴訟以失敗告終，但據悉，他們在稅務官司上的勝率並不低，給了車銀優不小底氣，然而《京鄉體育報》和D社等媒體，卻指出車銀優的逃稅行為疑似經過精心策劃，只為了避開國稅廳審查，逃稅意圖明顯。

據報導，國稅廳不僅認定車銀優通過母親設立的一人企劃社是「空殼公司」，而且這家公司，早在前年9月發現國稅廳可能有動作後，便開始進行大變更：

把公司變更為有限責任公司，可以躲避外部財務調查 有限責任公司住址換成父母開的烤鰻店所在地江華島，也是為了躲避稅收的手段，江華島是「稅收避難處」，可以避免登錄稅 有限責任公司不需要公示財務報表，逃稅內容很難被外部知道，可以隱藏逃稅

會計師兼律師金明奎（MK Partners）表示：「有限責任公司無論賺多少錢，都沒有接受外部審計的義務，『不想讓別人看到我的帳本』，轉變為『黑箱操作模式』意圖明顯。」

「這不同於其他藝人只是單純失誤或對稅法解釋不同，疑似有專家介入、計劃性的逃稅，因此國稅廳懷疑車銀優故意隱瞞，如果這些行為被認定為「蓄意逃稅」，可能會導致前所未有的罰款，甚至面臨刑罰。」

「蓄意逃稅」恐被判有期徒刑

目前車銀優方強烈主張一人公司提供了車輛管理、行程統籌等實際演藝支援服務，屬於合法經營非空殼公司，因此已經提出「課稅不當審查請求」，若2月底申訴結果失敗，便將進入訴訟程序。

但倘若在訴訟過程中，他「蓄意逃稅」的罪名成立，很可能將面臨5年以上有期徒刑或無期徒刑，罰款亦將加倍，如果是初犯且全額補繳稅款，那麼刑罰可能減輕。

即使如此，車銀優的演藝事業與商業代言都將受到極大影響，其手握至少16個代言，有沒有可能集體解約，讓他賠上天價違約金？令人怵目驚心。

現在已知新韓銀行、護膚品牌Abib、時尚品牌MARITHÉ & FRANÇOIS GIRBAUD，這三家都已經默默下架車銀優的廣告，儘管像是暫時切割，可是後續堪慮。

難以置信車銀優出道10年捐款那麼少。（翻攝fantagio_official IG）

出道10年僅捐款305萬台幣

隨著逃稅爭議細節不斷曝光，重創車銀優的公眾形象，他2027年1月27日退伍後，會不會被韓國演藝圈封殺？也成了大家討論的焦點。

此外，韓網論壇有人統整車銀優出道至今10年來的捐款明細，在韓國官方有記錄的居然只包括：2019年江原道山火捐1000萬韓元、2020年新冠疫情捐3000萬韓元、2025年山火賑災捐1億韓元，總計1.4億韓元（約305萬台幣），即使加上其他小額捐款，恐怕也微不足道。

對應他的單部劇片酬達5億-9億韓元，2021年現金購置清潭洞豪宅，高達49億韓元，更叫人對他只捐款1.4億韓元，或者疑似逃稅高達200億韓元，覺得相當無語。

再對照前輩張娜拉出道25年捐款超過200億韓元（約4.3億台幣），還被韓國金融委員會頒獎表揚，恐怕也夠讓車銀優汗顏了，就不知道這種社會譴責，能夠延續到他退伍之後嗎？

