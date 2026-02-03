車銀優因「鰻魚餐廳照片」洩底 恐遭判刑入獄！急聘國稅廳出身律師背水一戰

車銀優與鰻魚餐廳合照成鐵證？（翻攝eunwo.o_c IG）

車銀優涉嫌逃漏稅的相關指控，原本只要他乖乖補繳200億韓元稅金並深刻反省，幾乎就能大事化小，但他偏偏不願意，還聘請大律師跟國稅廳打官司，搞得韓國普羅大眾都被他激怒，形象瞬間崩塌！

有執業律師還抽絲剝繭發現，車銀優在IG一張決定性的鰻魚餐廳照片，很可能構成他說謊「蓄意逃稅」的敗訴關鍵，屆時遭判刑或罰款翻倍，並非沒有可能。

媒體狠批車銀優「地位說」太自以為是

車銀優近來在韓國成了過街老鼠，因為他的道歉文內容根本不認為自己逃稅，頂多只是在配合國稅廳查稅過程中進了軍隊，引發大家誤會他是為了規避調查而入伍，有點不好意思罷了。

全篇的道歉也只是給粉絲、工作人員、代言廠商道歉，對於自己有空殼公司被查到逃漏稅，不但隻字未提、也沒有絲毫歉意，連《My Daily》都看不下去，狠批車銀優太自以為是，把自己擺得高高在上。

尤其是道歉文中的那句「站在如今這個『車銀優』不該有的位置」，簡直膨脹到了極點，《My Daily》甚至意在言外表示，他這個位置算什麼位置？擺在韓國演藝圈恐怕都不算個人物，更別提他現在只是大家眼中的醜聞藝人而已。

有網友更挖出車銀優上綜藝節目「二選一問答」時的片段，當時的題目是「100億韓元vs.車銀優」，結果他選擇了車銀優，如今想來他當下應該暗暗在偷笑吧，因為這區區100億韓元，連讓他補繳稅款都不夠，有媒體估計車銀優的收入規模，至少達到1000億韓元。

「商界死神」國稅廳調查4局有十足把握

YTN的廣播節目《李元華律師的X檔案》，也邀請到另一位律師金正基做對談，對車銀優的逃稅行為提出了質疑。

金正基先是嘲諷200億韓元（約4.4億台幣）可以養活韓國三代人一輩子，而且車銀優逃稅的這一數字，不僅是韓國藝人追稅金額「史上最高」，甚至堪比C羅、范冰冰等頂級明星的逃稅案例，已經屬於世界級的恥辱。

他分析，如果此案不只是單純的稅務計算失誤，則很可能會導致刑事起訴，而且不僅是擔任公司負責人的車銀優母親，身為實際受益人的車銀優本人，也可能被視為共犯而接受調查並受罰。

兩位律師都認為，車銀優恐怕很難打贏這次官司，因為調查他逃稅的是，有「商界死神」之稱的「國稅廳調查4局」，很多財閥都栽在該局手上，能夠成功翻案的極為少數，這也說明調查4局有十足把握不怕他告。

《李元華律師的X檔案》提及「車銀優與鰻魚餐廳」照片。（翻攝YTN、eunwo.o_c IG）

「車銀優與鰻魚餐廳」照片是逃稅關鍵證據？

萬萬沒想到，車銀優過去在IG分享的一張鰻魚餐廳照片，很可能成為他蓄意逃稅的關鍵證據。

李元華律師：「如果車銀優家經營鰻魚餐廳，卻未告知大眾這一事實，反而透過電視節目和社群媒體，宣傳這是他常去的美食愛店，這種行為是否構成法律問題呢？」

金正基律師：「雖然該行為本身並不直接構成逃稅，但在後續審判中，可能成為『故意隱瞞法人公司存在』的強有力間接證據，亦將為國稅廳主張該公司是『空殼公司』的觀點，提供決定性線索。」

也就是說，車銀優隱瞞家族餐廳事實，並將其宣傳為「常去的餐廳」行為，等同於自行證明：該場所僅是餐廳而非實際辦公地點。

聘「調查4局前官員」打官司非贏不可

不過車銀優也不是省油的燈，儘管廣告被多家廠商下架，韓國國防部也刪掉他的宣傳影片，他仍決心上訴到底。

據悉，車銀優聘請的大型律所「世宗律師事務所」的那位律師，曾是「國稅廳調查4局」的前任官員，足以想見他非贏不可的意志。

事實上，這也創下「國稅廳調查4局」的新紀錄，因為以前他們都是去調查大財閥逃稅，如今卻是史上第一次查到藝人，甚至還要跟藝人打官司，實在出人意料之外。

這讓許多韓國網友再次狠批，車銀優如此硬槓「國稅廳調查4局」，簡直嗜錢如命，因為一般人掙錢謀生更不易，但他單憑一張臉就賺到1000億韓元，卻絲毫不知感恩、非要挑戰公權力，真是令人失望至極。