車銀優天使笑容耍不了狠 跟安孝燮 《王牌經紀人》同台軋帥

【緯來新聞網】車銀優在韓劇《王牌經紀人》中飾演偶像男團成員，首度挑戰性格狠辣的渣男角色，還「劇中劇」跨足戲劇演出。沒想到，他的天使臉孔實在太有親和力，不只讓他自己無法耍狠、頻頻 NG，就連拍攝與團員吵架、拉扯衣領的戲碼時，對手演員一看到他也氣不起來，現場屢屢笑場，連導演都挺身出來出聲糾正，工作人員仍忍不住替他緩頰，成為拍攝現場最療癒的花絮。

車銀優在《王牌經紀人》中飾演瀕臨解散的偶像團體成員。（圖／緯來戲劇台提供）

廣告 廣告

《王牌經紀人》劇情描述，由車銀優、安孝燮等人組成的男團 S.O.U.L，因捲入抄襲風波而面臨解散危機。此時，由徐恩秀飾演的經紀人意外擁有「預知未來」的特殊能力，看見他們未來爆紅的景象，她該如何力挽狂瀾，帶領團體走出低谷？同時，因為車銀優與安孝燮雙雙愛上這位為團體奔波的經紀人，二人不僅同台軋帥還是情敵，隨著劇情發展還有精采的三角戀情。



安孝燮在劇中飾演來自蒙古的天才型創作歌手，不僅會多國語言，更成為團體的關鍵救星。他分享，由於劇中不少演員本身就是歌手，拍攝時壓力不小，幸好，車銀優與其他團員在現場不斷給予幫助，才讓整體拍攝順利完成。



為了營造真實感，製作單位在宣傳期間更直接把 S.O.U.L 當成「真實出道男團」經營，特別設立官方 IG 帳號，透過社群互動、團體設定與角色世界觀經營，成功引發粉絲討論。談到這部作品，車銀優也回憶起自己剛入行的練習生時期。他表示，當年被星探發掘後進入藝術高中，雖然一般父母可能會反對，但他的父母卻鼓勵他「試試看」，沒想到一路堅持至今。劇中角色個性勇往直前，現實中的他卻自認比較膽小，也因此對角色更有共鳴。《王牌經紀人》將於1月16日晚間9點起，週一至五晚間8至10點在緯來戲劇台播出。

《王牌經紀人》中，車銀優（左）與安孝燮（右）都愛上經紀人徐恩秀（中）。（圖／緯來戲劇台提供）

安孝燮（右）在《王牌經紀人》中愛上徐恩秀。（圖／緯來戲劇台提供）

更多緯來新聞網報導

孫德榮為于朦朧發聲竟收「死亡威脅」 被預告死期喊：我很期待

吳婉君存錢飛義大利！換削肩背心居家服求愛的邂逅