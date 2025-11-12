車銀優弟弟正臉照曝光！登實驗演討會 為哥哥打造的AI

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

韓團ASTRO成員車銀優（本名李東敏）憑藉精緻五官被封為「臉蛋天才」，而過去網路上盛傳他的弟弟李東輝顏值也相當高，引發外界好奇。沒想到先前節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》在介紹半導體產業時，李東輝驚喜出現在畫面中4秒，如今他以AI專家的身分登上「AI Summit Seoul & Expo 2025」研討會，再度掀起討論。

車銀優弟弟正臉照曝光。（圖／翻攝自車銀優IG、tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》）

車銀優的弟弟李東輝10日與Unbound Lab代表趙容敏一同於首爾江南區COEX舉行的「AI Summit Seoul & Expo 2025」進行演講。根據AI Summit Seoul官網資訊顯示，該講座名稱為《AI Recipe：為哥哥打造的AI，進化成品牌驗證工具》，內容提到他最初為哥哥車銀優開發娛樂管理AI資料爬蟲模型過程中，意外引起多家消費品企業關注，認為該技術可用於品牌與產品營運，因此主動提出合作邀約。

據悉，李東輝畢業於中國復旦大學，曾於國內知名廣告公司任職，隨後加入Unbound Lab，成為其投資團隊研究員，負責AIX Bolt-on／Roll-up專業投資相關的企業AIX專案研究與顧問工作。而其實李東輝不只曾在《劉QUIZ ON THE BLOCK》露面，先前車銀優出演綜藝節目《芬蘭租屋生活》在家中練習下廚時的畫面中，弟弟李東輝就曾意外入鏡，當時就掀起一陣討論，更有網友直呼：「怎麼有兩個車銀優？」





