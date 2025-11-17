車銀優弟弟真面目曝光！「為AI登台演講」 網讚：兄弟倆為國爭光

男團ASTRO成員車銀優的弟弟李東輝在YouTube節目亮相。（圖／翻攝自세바시 강연 Sebasi Talk YouTube）





男團ASTRO成員車銀優（本名：李東敏）有著「臉蛋天才」稱號，而其弟弟李東輝（이동휘）曾被其讚：「很可愛，比我更有才華，臉也更小」，昨（16日）在YouTube節目上也終於亮相，主要談及自己在策劃打造保護名人免受惡評的AI系統。

在YouTube頻道《세바시 강연》上傳了名為Unboundlab代表趙容敏以及AI研究員李東輝的影片，兩人主要參加了首爾人工智能峰會暨博覽會2025，李東輝也上台發表了對於AI打造的演講。

男團ASTRO成員車銀優的弟弟李東輝如今在打造保護名人免受惡評的系統。（圖／翻攝自세바시 강연 Sebasi Talk YouTube）

李東輝畢業於中國復旦大學的傳媒學習，本來在廣告行業工作，因個人困惑和趙容敏交流後，便參與了AI打造的策劃開發，並表示：「由於我與藝人們的生活軌跡較為接近，因此更加關注他們的煩惱和關心的問題。我發現他們一直在思考如何更好地與粉絲溝通，從藝人、娛樂公司和品牌方也都在關注數據反饋，我認為如果能策劃一個收集數據的解決方案會很有意義。」

另外，對於現在網路許多惡評，李東輝也直言：「看到許多名人因惡評而受到傷害。由於媒體過多，惡意評論也隨之增多。在個人網紅時代，媒體曝光度過高，因此我們正在打造一個保護系統。」

不過面對李東輝的帥臉，還是大多數網友還是被歪樓，紛紛留言表示：「哇，長得真帥啊！」、「研究員出道吧...」、「這個家族到底是什麼基因...」、「哥哥弟弟都為國爭光，真棒！」、「非常好奇父母的臉」、「不說哥哥是車銀優都會被猜出來！太像了！」



