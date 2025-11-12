車銀優弟弟罕見亮相！自曝「為哥哥打造AI」 網讚：根本天才兄弟檔
記者陳宣如/綜合報導
韓國「臉蛋天才」車銀優（本名李東敏）一向以完美外貌與多領域發展聞名，沒想到這回搶下話題的，竟是他低調許久的親弟弟李東輝。這位同樣高顏值的弟弟，最近以人工智慧專家的身分現身首爾AI峰會，讓不少人驚訝於「車家基因」竟然連科技界都能駕馭。
據悉，李東輝畢業於中國名校復旦大學，目前任職於Unbound Lab，負責AIX Bolt-on與Roll-up相關專案研究與顧問工作。本月10日，他以AI專家的身分登上「AI Summit Seoul & Expo 2025」研討會，和Unbound Lab代表趙容民同台發表「為哥哥打造的AI：進化成品牌驗證工具」主題演講，這場長達半小時的技術分享，引發各界熱烈討論。
值得一提的是，這項研究項目的起點，竟是從哥哥車銀優為靈感出發，聚焦於近年娛樂產業極為關注的「AI資料爬蟲模型（AI Data Crawling Model）」。李東輝指出，這項技術能透過AI自動爬取各大平台上的影像、文字與影片資料，並進行真偽判斷與分類，避免假消息或誤傳內容干擾公眾認知，若應用在娛樂管理上，便能協助藝人團隊更有效追蹤網路輿情與形象變化，也因此吸引不少企業關注。
車銀優與弟弟李東輝走上截然不同的道路，一個活躍於螢光幕前、以音樂與戲劇征服大眾；一個深耕科技領域、用AI技術展現才華。兩人雖分屬不同世界，卻同樣以專注與天賦吸引外界目光。無論如何，這位「科技界天才」的弟弟，已經在不經意間成為車銀優之外，另一個備受矚目的名字。
