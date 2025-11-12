車銀優弟李東輝現身AI座談會 「正臉照曝光」：一眼認出是親兄弟

韓國知名演員車銀優，不僅擁有令人稱羨的外表，其弟弟李東輝近日也因參與AI座談會而受到矚目。李東輝在座談會中以開發者身分，介紹了一套針對娛樂產業的人工智慧資料爬蟲模型，能分析像他哥哥車銀優這樣的明星數據，引起產業關注並吸引廠商合作邀約。李東輝正臉照也因此曝光。

車銀優兄弟照曝光。（左圖／翻攝aisummit.co.kr、右圖／翻攝eunwo.o_c IG）

李東輝參加的AI座談會主題為《AI Recipe：為哥哥打造的AI，進化成品牌驗證工具》，他在會中展示了自己開發的娛樂管理人工智慧資料爬蟲模型。這個模型能夠分析像車銀優這樣的明星數據，為娛樂產業帶來新的技術應用，也因此掀起產業內的討論熱潮。

車銀優的弟弟過去曾是網路討論話題，車銀優也曾在節目上簡單提及弟弟。如今李東輝的照片正式曝光，兩人擁有相似的天然濃眉大眼和精緻五官，任誰看都能辨認出他們的親兄弟關係。

車銀優在《放飛旅行團》飾演夢想成為DJ的帥氣少年。（圖／采昌國際多媒體提供）

雖然車銀優正在服兵役，但他的新作品《放飛旅行團》即將在台灣上映。這是車銀優首部擔任主演的電影，挑戰喜劇類型。韓國觀眾對他在電影中的表現給予高度評價，認為這是他出道以來最打動人心的演出。

