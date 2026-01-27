車銀優慘了？專家示警：若被認定「蓄意逃稅」恐面臨5年以上徒刑

韓國知名男歌手及演員車銀優（차은우）。（圖／達志／美聯社）

主演《犬系戀人》的韓國知名男歌手及演員車銀優（차은우）在服兵役期間，捲入1樁金額高達200億韓元（約合新台幣4.36億元）的逃稅疑雲，引發韓國社會高度關注。外界焦點不僅放在追繳金額本身，更關注此案是否將被認定為「蓄意逃稅」，進而演變為刑事案件。據悉，若逃稅金額超過10億韓元，恐面臨5年以上有期徒刑。

綜合韓媒報導，根據目前揭露的資訊，南韓國稅廳對車銀優發出的200億韓元追繳通知，並非全數屬於原本應繳的稅額。律師兼會計師金明圭（김명규，音譯）指出，其中實際本稅約為100億至140億韓元，其餘60億至100億韓元，則來自於不當低報所加徵的附加稅與遲延繳納利息。換言之，這筆鉅額追繳中，有相當比例可被視為因避稅行為而付出的代價。

值得注意的是，本案由「首爾地方國稅廳調查四局」主導。該單位向來專責高強度、具刑事風險的特別稅務調查，外界俗稱「死神」。相較於調查一、二局偏向糾錯性質的例行稽查，調查四局的介入，普遍被解讀為國稅廳已高度懷疑車銀優的案件存在故意逃稅的情事，而非單純行政疏失。

事件的核心，與藝人常見的節稅結構密切相關。金明圭分析，演員與偶像的最大差異，在於智慧財產權的歸屬。偶像多由公司打造，IP屬於經紀公司，收入結構類似受薪階級；演員則以個人能力與形象為資產，IP歸屬個人，常以「1人企業」方式運作。車銀優雖以偶像身分出道，但近年已成長為頂級演員，當個人活動比重提高，演員常見的節稅模式，即設立1人企劃公司，就並非罕見。

然而，稅務機關是否承認該法人，關鍵在於「是否具備事業實質」。依據國稅廳的觀點，若公司僅掛名存在，未實際僱用員工、未設立獨立辦公室，甚至以家屬名義設立、地址登記於父母經營的鰻魚店或自宅，便可能被認定為空殼公司。如此一來，原先適用的法人稅優惠將被撤銷，所有收入回歸個人所得，並以最高45%的稅率重新課稅。

在車銀優的案例中，國稅廳認為其透過母親所設立的法人分散收入，試圖以約20%的法人稅率取代高達45%的所得稅率，且該法人未提供實質管理或服務功能，因此認定存在逃稅嫌疑。更具爭議的是，相關操作被指具有高度設計性，包括為規避外部審計而改設為「有限責任公司」，以及將法人登記地址從首爾江南區（강남）改至仁川江華島（강화도）的鰻魚店，被視為並非避稅時的疏失，而是專業人士設計的計畫性逃稅。

不過，金明圭也提醒，調查四局並非絕對正確。過去也確實曾出現企業在接受同級調查後，最終以無嫌疑結案的案例。因此，若最終調查無法證明車銀優故意逃稅，案件也可能僅止於補稅追繳，而不會進入刑事程序，目前仍屬調查與爭議階段。

對此，車銀優所屬的經紀公司「Fantagio」（판타지오）已對外表示，本案的主要爭議在於該法人是否屬於實質課稅對象，相關稅額尚未最終確定，未來將就法律解釋與適用問題，依合法程序積極說明立場。公司同時強調，車銀優將持續誠實履行作為國民的納稅與法律義務。

整體而言，這起案件的真正關鍵，並不在於最終需補繳多少稅款，而在於稅務機關能否證明相關行為是否為故意的。一旦被認定為蓄意逃稅，後果恐不僅是史無前例的追繳金額，甚至可能延伸至檢方告發。

