車銀優手機號碼外流？粉絲接到「本人電話」甜蜜告白：我很想你

韓國藝人車銀優今年7月入伍服役，讓粉絲們面臨漫長的等待期。為了撫慰思念之情，車銀優的經紀公司推出了特別企劃，讓粉絲透過電話聆聽到偶像的甜蜜告白。這項創意互動方式引起熱烈迴響，車銀優親切的語音訊息如「我很想你」等暖心話語，成為粉絲度過軍白期的溫馨慰藉。與此同時，其他韓國藝人如SEVENTEEN和NCT成員也透過預錄內容，在服役期間持續與粉絲保持聯繫。

真的是車銀優本人！軍白期送「甜蜜驚喜」。（圖／翻攝自 車銀優X）

當粉絲接到電話，聽見「喂？是我銀優呀，過得還好嗎？」的熟悉聲音時，許多人驚訝不已，一度以為偶像的電話號碼外流。然而，這其實是車銀優入伍前精心準備的特別企劃。他在語音中解釋道，打電話是因為想念粉絲，還表示已經把所有事情都提前準備妥當。雖然這段問候是預先錄製的，但車銀優溫柔地承諾「下週會再給你打電話」，並叮囑粉絲「記得好好吃飯，多想想我」，讓許多粉絲感受到如同真實通話般的親密感。

號碼外流？粉絲接車銀優電話:我想你了。（圖／翻攝自 車銀優X）

這段甜蜜的語音問候是為了車銀優在21日推出的新專輯預熱。即使身在軍中，他依然心繫粉絲，提前錄製了這些暖心訊息。對於思念偶像的粉絲們來說，這份禮物來得正是時候，讓他們能在軍白期中得到慰藉。

陪度過偶像軍白期，SEVENTEEN「預留庫存」。（圖／翻攝自SEVENTEEN X）

為了陪伴粉絲度過藝人服役期間，各經紀公司紛紛推出創新企劃。SEVENTEEN成員淨漢在今年9月入伍前，已經預先錄製了多部影片，包括帶粉絲參觀他的家鄉樊洞。淨漢在影片中介紹說：「這裡是我生活過的地方，這裡是樊洞，位於江北區。這裡真的就是我以前住過的家門口。」另一位SEVENTEEN成員圓佑也有豐富的「庫存」內容陸續釋出。他在一段影片中分享：「今天呢，距離夏天的拍攝沒過多久，已經是秋天了，我們來拍攝秋天。」即將退伍的圓佑透過這些預錄內容，持續與粉絲互動。

更令人驚喜的是，NCT成員泰容雖然仍在服役中，但12月退伍前竟然還有新歌發布，並公開了音樂錄影帶。這些韓國藝人們使出渾身解數，確保即使在軍白期間，粉絲們也不會感到孤單，展現了對支持者的深切關懷與用心。

