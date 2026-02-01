車銀優才出事 韓星金宣虎也爆「設家族法人逃稅」！經紀公司回應了

南韓男星金宣虎。（圖／方萬民攝）

南韓演員車銀優近日捲入鉅額逃稅疑雲，不料同屬經紀公司Fantagio的演員金宣虎，也被爆出透過家族法人進行節稅操作，引發外界關注。相關報導曝光後，Fantagio於1日對媒體表示，正就金宣虎相關事宜整理並研擬正式說明。

韓媒《體育京鄉》報導指出，金宣虎以位於首爾龍山區的自宅作為登記地址，設立一間獨立的演出企劃公司法人。該法人由金宣虎親自擔任代表理事，董事與監事分別由其父母出任，董事會完全由家族成員組成，未引進外部專業經營人士。

報導進一步揭露，金宣虎透過該法人帳戶，按月向父母支付數百萬至數千萬韓元不等的薪資；而其父母又將款項匯回給金宣虎。此外，金宣虎的雙親亦被指使用法人名義信用卡支付生活費及娛樂開銷，甚至有進口車輛登記在該法人名下，疑似涉及法人資金私用問題。

據了解，該法人設立於2024年1月，正值金宣虎與前東家協商續約之際。2025年3月，他轉投Fantagio，並傳出獲得高達數十億韓元的簽約金。值得注意的是，該法人除演出企劃外，登記的營業項目涵蓋廣告代理、媒體內容製作、不動產租賃、人力顧問及醫療相關產業等多項業務，卻未登記為大眾藝術文化企劃業，恐引發法律與制度上的爭議。

外界關注的核心問題，在於Fantagio是否曾將金宣虎的簽約金或演藝收入支付至該法人帳戶。對此，經紀公司已承認該法人的存在，並表示該公司一年多來並未實際運作，現正進行歇業程序。同時強調，設立法人並非出於節稅目的，而是基於金宣虎未來投入舞台劇相關活動的長期規劃。隨著爭議延燒，Fantagio後續的正式說明備受矚目。

