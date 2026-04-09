車銀優承認逃稅！二度發聲：所有責任在我 已繳清200億韓元稅款

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[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

韓星車銀優年初爆出涉嫌利用空殼公司逃稅，遭韓國國稅局追繳200億韓元（約新台幣4.29億）。昨（8）晚他再度透過社群平台發聲，向粉絲說明並道歉，他也表示尊重韓國國稅廳的調查結果，目前已全數繳清遭追繳的稅款。

車銀優昨（8）晚他再度透過社群平台發聲，向粉絲說明並道歉，他也表示目前已全數繳清遭追繳的稅款。（圖／翻攝@eunwo.o_c IG）

逃稅爭議延燒4個月後，車銀優昨（8）日二度發聲，表示已經依照相關程序完成所有稅款繳納，希望不要再造成更多混亂。對於外界質疑他成立一人公司是為了節稅，車銀優回應，當時因為對未來活動方向感到迷惘，為了讓演藝事業更加穩定，因此成立法人公司。不過如今回頭看，過程中確實有許多地方未充分留意的地方。

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車銀優也強調，所有責任都在自己身上，不應該怪罪家人或公司，「我深刻感受到，自己需要重新檢視自己。」他同時向粉絲致歉，坦言讓一直相信與支持自己的粉絲失望，感到分常抱歉。車銀優承諾，未來會更加謹慎、嚴格地檢查所有活動相關事務，對自己的選擇與行為負責。

回顧整起事件，車銀優及其所屬公司Fantagio今（2026）年1月被爆出遭韓國國稅廳展開稅務調查，綜合韓媒報導，他涉嫌透過母親名下公司分流個人演藝收入，以降低稅負，逃稅金額高達200億韓元（約新台幣4.29億）。事件曝光後，車銀優形象大損，不少代言品牌陸續與他切割。1月26日，正在服兵役的車銀優在個人社群平台上傳全黑圖片，並發出道歉聲明，表示會尊重國稅廳的調查結果，誠實履行納稅義務。

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