車銀優承認逃稅！二度發聲：所有責任在我 已繳清200億韓元稅款
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導
韓星車銀優年初爆出涉嫌利用空殼公司逃稅，遭韓國國稅局追繳200億韓元（約新台幣4.29億）。昨（8）晚他再度透過社群平台發聲，向粉絲說明並道歉，他也表示尊重韓國國稅廳的調查結果，目前已全數繳清遭追繳的稅款。
逃稅爭議延燒4個月後，車銀優昨（8）日二度發聲，表示已經依照相關程序完成所有稅款繳納，希望不要再造成更多混亂。對於外界質疑他成立一人公司是為了節稅，車銀優回應，當時因為對未來活動方向感到迷惘，為了讓演藝事業更加穩定，因此成立法人公司。不過如今回頭看，過程中確實有許多地方未充分留意的地方。
車銀優也強調，所有責任都在自己身上，不應該怪罪家人或公司，「我深刻感受到，自己需要重新檢視自己。」他同時向粉絲致歉，坦言讓一直相信與支持自己的粉絲失望，感到分常抱歉。車銀優承諾，未來會更加謹慎、嚴格地檢查所有活動相關事務，對自己的選擇與行為負責。
回顧整起事件，車銀優及其所屬公司Fantagio今（2026）年1月被爆出遭韓國國稅廳展開稅務調查，綜合韓媒報導，他涉嫌透過母親名下公司分流個人演藝收入，以降低稅負，逃稅金額高達200億韓元（約新台幣4.29億）。事件曝光後，車銀優形象大損，不少代言品牌陸續與他切割。1月26日，正在服兵役的車銀優在個人社群平台上傳全黑圖片，並發出道歉聲明，表示會尊重國稅廳的調查結果，誠實履行納稅義務。
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日本對「亞洲石油供應基金」傳聞不置評，強調能源供應穩定至關重要
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川普：向伊朗提供軍事武器國家加徵50%關稅
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美對歐關稅推升葡萄酒價7% 業界尋求變通之道
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《日股早盤》獲利了結、半導體挫 日經跌311點
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停火後首艘油輪現身，嘉能可重返中東原油航線，租船運價暴衝1.5倍
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美眾議員Torres敦促SEC，調查伊朗戰爭期間石油和股票期貨可疑交易
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“十年來全面刷新”的豐田新款「Hilux」即將登場!? 新車售價約450萬日圓？搭載2.8升「直列4缸」引擎＆「TOYOTA」文字標誌也很吸睛的「第9代」究竟何時發售？
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Fed傳聲筒：美伊停火仍沒解決問題 聯準會降息態度恐更兩難
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《人幣匯率》中間價9日報6.8649元 升值31基點
MoneyDJ新聞 2026-04-09 09:34:31 新聞中心 發佈中國大陸外匯交易中心網站公佈，2026年4月9日銀行間外匯市場美元兌人民幣的匯率中間價為人民幣6.8649元兌1美元，較前一交易日(8日)中間價6.8680元升值31基點。 4月9日歐元兌人民幣匯率中間價為人民幣7.9754元兌1歐元，兌日圓匯率中間價為人民幣4.3158元兌100日圓，港元兌人民幣匯率中間價為人民幣0.87651元兌1港元，英鎊兌人民幣匯率中間價為人民幣9.1633元兌1英鎊。延伸閱讀：人幣中間價續寫近三年高，在岸價早盤升破6.83人幣中間價連三貶，寫近一個月低 資料來源-MoneyDJ理財網
研調：今年Blackwell將占輝達高階GPU出貨逾七成
MoneyDJ新聞 2026-04-09 09:42:55 新聞中心 發佈根據集邦科技(TrendForce)最新AI server產業調查，今(2026)年輝達(NVIDIA)的高階AI晶片出貨結構將出現變化，受到地緣政治風險、供應鏈仍需時間調校等因素影響，預估Hopper、Rubin系列占其整體高階GPU出貨比例將下降，進而推升Blackwell系列占比從61%大幅成長至71%(附表)，主導市場的地位更加鞏固。 TrendForce表示，由於AI需求強勁，且NVIDIA積極推動晶片用量高的整合型GB/VR機櫃方案，預估2026年NVIDIA高階GPU出貨量將明顯成長，然年增率將從原本預估約26.8%，微幅下修至近26%。 年增幅調整主因為Rubin系列正面臨出貨時程遞延風險，除了核心零組件HBM4的認證程序耗時，還須克服網路傳輸從CX8升級至CX9的適配、功耗大幅提升後的電力管理，以及更高規格液冷散熱方案帶來的整體效能調教等挑戰。據此，TrendForce預估Rubin系列於NVIDIA高階GPU的出貨占比也將下降，從原本的29%降至22%。 此外，受地緣政治因素影響，H200實際
戰火降溫壓低美債殖利率 美房貸利率降至6.51%
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風險溢價回落＋石油流量回升，高盛下修Q2國際油價預測
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，高盛集團調降第二季國際油價預測。高盛方面表示，鑒於油價曲線前端風險溢價下降，以及經荷姆茲海峽運輸的石油流量逐步增加，因此將第二季布蘭特與美國西德州中級原油(WTI)價格預測分別下調至每桶90美元和87美元。此外，高盛仍維持2026年第三/第四季度油價預測不變，布蘭倫特原油分別為每桶82美元/80美元，西德州中級分別為每桶77美元/75美元。
輝達力挺，麗臺3月營收撐竿跳，Q1業績飆＋費用銳減，獲利成長可期
【財訊快報／記者王宜弘報導】顯卡暨AI解決方案供應商麗臺(2465)在代理輝達新品的效應持續發揮之下，3月合併營收以6.25億元，繳出5年同期新高的佳績，較上月跳升30.83%，年增率更高達83.15%，累計首季合併營收達15.69億元，較去年同期大增91.3%。麗臺去年下半年陸續代理輝達(NVIDIA)AI新品，包括NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell繪圖卡以及NVIDIA DGX Spark AI超級電腦，日前再成為輝達IGX Thor Developer Kit及IGX Thor Developer Kit Mini授權代理商，版圖擴張到工業自動化、機器人與醫療領域。 在新品效應陸續發揮之下，麗臺首季月營收逐月走強，3月來到高峰，以6.25億元創下5年以來同期新高紀錄，較上月與同期均有高雙位數成長；而首季業績15.69億元也季增69%。 法人看好，因麗臺業績規模持續擴大，深化了過去兩年撙節營運成本的效應，首季財報可望繳出亮麗的成績單；資料顯示，麗臺目前單季的營業費用已從過去最高時逼近3億元的規模，驟降到僅6-7千萬元的水準，去年營業費用3.49億元，較前一年
白宮內幕外流？「神祕人」停火前重押美股 一夜暴賺7億
在中東局勢仍充滿不確定性之際，市場卻再度出現提前布局大規模「看漲押注」。一筆高達1200萬美元的標普500指數期權交易，在美伊停火消息釋出後短短一天內，帳面獲利暴增至約2300萬美元（約新台幣7.3億元），引發市場高度關注。
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美伊停火仍脆弱 川普威脅對武器供應國課50%關稅
MoneyDJ新聞 2026-04-09 13:10:14 黃智勤 發佈美國和伊朗暫達成為期兩週的停火協議，但局勢仍具高度不確定性。川普也威脅將對向伊朗供應武器的國家課徵50%關稅。 CNBC、路透等外媒報導，美國總統川普再度揮舞關稅戰大旗，威脅若有國家偷偷向伊朗提供武器，將立即向其出口至美國的所有商品課徵50%關稅；警告俄羅斯和中國的意味明顯。 美國和伊朗暫時敲定為期二週的停火協議，但川普示警美軍仍部署在伊朗附近，準備下一步行動；副總統范斯也坦言，美伊目前處於「脆弱的休戰」。 各界普遍認為，中國和俄羅斯在背後協助伊朗建立足以對抗美國和以色列攻勢的軍事能力，向其提供飛彈、防空系統和無人機技術。 路透曾於2月（美伊戰爭爆發不久前）報導，伊朗正在考慮向中國購買超音速反艦巡航飛彈。川普政府高級官員透露，中芯國際(0981.HK)已向伊朗軍方供應晶片製造工具。 川普去年實施的大部分對等關稅已於2月遭到最高法院駁回，但白宮仍運用現有貿易法中的機制（如第301條調查）重建關稅制度。 川普也再度批評北約(NATO)未加入打擊伊朗的行動，並揚言退出北約。同時也將矛頭指向丹麥自治領地格陵蘭；川普先前多次
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