車銀優捲稅務爭議！涉嫌透過母親公司逃稅 遭追繳200億稅金

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

韓國男團ASTRO成員車銀優（本名李東敏）驚傳逃漏稅。據悉，車銀優涉嫌透過媽媽設立公司逃稅，遭到韓國國稅廳追繳超過韓幣200億元（約台幣5億元）相關稅款，對此，車銀優方則表示，由於車銀優所屬經紀公司Fantagio經常更換公司代表，因此基於保護兒子，才成立公司直接經營管理業務，並非空殼公司。

車銀優捲逃漏稅爭議。（圖／翻攝自車銀優IG）

根據韓國媒體《EDAILY》報導，去年春季首爾地方國稅廳開始針對車銀優展開調查，認為他的稅務結構與近年多起藝人「一人企劃公司」避稅模式相同。經紀公司Fantagio與由車銀優母親成立的A公司簽訂了「演藝活動支援相關勞務契約」，因此車銀優的演藝事業收入由Fantagio、A 公司及車銀優本人進行分配。

廣告 廣告

而經國稅廳調查後判定，A公司為缺乏實體營運的「紙上公司」認為車銀優及母親為降低原本適用最高約45%的所得稅率，利用A公司分散收入，讓其改為適用約20%左右的法人稅率。還有稅務界人士指出，A公司登記地址不符合一般演藝相關業務的營運樣態，加上A公司名下雖然有多輛進口車並申報多項費用，但調查中卻沒有發現有提供與Fantagio實際相隔的服務。

接著，國稅廳分別傳喚車銀優與其母親進行調查，認定A公司所有利益都回流到了車銀優本人，因此判定逃漏所得稅金額超過韓幣200億元（約台幣5億元）但考量到車銀優入伍，所以待其完成兵役後，才會發出正式調查結果通知書。對此，車銀優方表達不服，要求重新檢視追稅決定的正當性，更解釋母親之所以成立A公司，是因Fantagio多次更換管理人員，為確保兒子演藝事業的穩定性，才由家屬直接參與管理，強調A公司並非空殼公司，是依法登記，且具備大眾文化藝術企劃業者資格，並非國稅廳所說的虛設法人。

其實案件一開始原先是針對經紀公司Fantagio持有者與未來I&G會長南宮健涉嫌逃稅一事進行調查，而在過程中發現Fantagio與A公司有資金往來，案件才一路延伸至車銀優身上。據悉，目前案件處於行政救濟階段，逃稅行為是否成立，仍待後續釐清。







更多FTNN新聞網報導

車銀優、安孝燮同台飆戲！雙雙愛上經紀人 意外上演三角戀情

賓賓哥遭爆謊報年齡、隱瞞已婚有紅粉知己！還疑涉逃漏稅 大動作發聲明

車銀優弟弟正臉照曝光！登實驗演討會 為哥哥打造的AI

