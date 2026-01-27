車銀優捲逃稅4.3億風波首發聲 道歉「承擔相應的責任」

車銀優正在服兵役。翻攝eunwo.o_c IG

韓國「臉蛋天才」車銀優涉嫌利用母親的公司逃稅，遭國稅局追繳200億韓元（約4.3億元台幣），正在服兵役的他今晚（1╱26）在IG曬出全黑圖道歉，他表示：「近期因與我相關的多起事件，讓許多人感到憂心與失望，對此我由衷地低頭致歉。」

車銀優表示藉由這次事件將深刻反省自己在面對納稅義務時，是否已具備足夠嚴謹的態度，並進行了深刻的自我檢討，「過去幾天，我一直思考著該從何說起，才能將我對因我而受到傷害的各位所懷抱的歉意，哪怕只是一點點地傳達出去，也在反省中度過」。

因擔心冗長的文字聽起來像是在辯解，反而讓人感到疲勞，車銀優說：「但最終我認為，針對此次事件由我親自說明並致歉，才是應盡的責任，因此提筆寫下這封信。」

車銀優透露自己是在部隊結束1天的任務後才寫下這段文字，「雖然目前正在服兵役，但這絕非為了迴避此次爭議而做出的刻意選擇」。他說去年因已無法再延後入伍，只能在稅務調查程序尚未完全結束的情況下服役，「然而，這同樣是源自於我的不足而造成的誤會，對此我深感責任重大。若我不是軍人身分，對於此次事件中因此受到影響的所有人，我都想一一登門拜訪、低頭致歉。正是抱持著這樣的心情，我誠懇地寫下這封信」。

而車銀優也說：「在過去長達11年的歲月裡，擁有的遠不及不足之處多的我，正是因為大家毫不保留的愛與支持，才能站在如今『車銀優』這個過於厚愛的位置上。因此，即使無法回報一直以來信任並支持著我的所有人，以及與我共事的許多夥伴，卻反而帶給大家巨大的傷害與疲憊，讓我感到無以言喻的愧疚與歉意。」

未來車銀優也承諾：「我將誠實且積極配合後續所有稅務相關程序，並依照相關機關所做出的最終判斷，虛心接受結果，並承擔相應的責任。今後我將以更嚴格的標準反省自己，懷著回報一路以來所受到的愛的心情，以更沉重的責任感繼續生活。」最後再度道歉：「再次對造成大家的憂心致上最深的歉意。」

