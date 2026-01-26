車銀優捲200億逃稅風暴！聘NewJeans律師團對抗國稅局 劉在錫繳41億稅金「成對比」

車銀優逃稅200億；劉在錫繳納41億高額稅金。翻攝X @CHAEUNWOO_offcl、Antenna

南韓演藝圈近期爆發重大稅務風波，「臉蛋天才」車銀優（차은우）被指控捲入高達 200 億韓元（約新台幣 4.3 億元）的逃稅疑雲，引發大眾譁然。據最新消息指出，正在服兵役的車銀優已正式委任大型律師事務所「世宗」展開法律反擊。值得注意的是，「世宗」近期也負責女團 NewJeans 的法律訴訟，此舉被視為正面對抗國稅局。與此同時，「國民 MC」劉在錫（유재석）過去誠實繳納 41 億韓元（約新台幣 8,900 萬元）稅金的往事被再度翻出，兩者對待國民義務的態度成為輿論熱議焦點。

車銀優近日因逃稅重創形象。中天提供

車銀優遭追徵史上最高額 200 億 委託 NewJeans 律師團正面迎戰

根據韓媒報導，首爾地方國稅局調查 4 局（俗稱「財經界死神」）於去年針對車銀優進行高強度稅務調查，並通報追繳超過 200 億韓元所得稅。國稅局指出，車銀優涉嫌透過其母親設立的 A 法人（被質疑為空殼公司）進行收入分流，將原本最高 45% 的個人所得稅規避為較低的法人稅率。此外，該公司地址竟登記於其父母經營的鰻魚店，引發外界對其避稅計畫的強烈質疑。

目前車銀優方面對此處分表示不服，已向國稅局提出課稅前適法性審查。為了爭取翻案，他選任了實力強勁的「世宗」律師事務所。然而，由於車銀優在調查期間入伍，引發大眾對其「逃避性入伍」的批評，廣告業主也紛紛展開切割。

劉在錫誠實納稅典範 高標準繳納 41 億稅金守護公信力

在車銀優形象受損之際，劉在錫的納稅紀錄成為大眾推崇的典範。稅務專家分析，劉在錫並未像多數藝人採取「記帳申報」來扣除經費節稅，而是選擇了標準更嚴謹的「推計申報」。

尹娜謙稅務師指出，劉在錫若以一般方式節稅，稅金約為 27 億韓元；但他選擇高標準納稅，最終繳納金額高達 41 億韓元（約新台幣 8,900 萬元）。劉在錫這種「寧可多繳也不留汙點」的做法，讓他在過去高強度的稅務調查中被判定完全無瑕疵。對比車銀優目前深陷的 200 億追稅風暴，劉在錫的誠實作風更顯珍貴。

演藝形象面臨考驗 法律攻防成焦點

面對兩位巨星截然不同的稅務處理方式，韓國網友反應冰冷：「一邊是努力節約交通費、誠實報稅的劉在錫，一邊是賺了幾百億還要鑽漏洞的車銀優」。這場涉及韓娛史上最高追稅額的案件，預計將持續法律攻防至車銀優 2027 年 1 月 27 日退伍之後。



