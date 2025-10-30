車銀優擊退《鏈鋸人》！帥氣演技登頂票房冠軍

【緯來新聞網】車銀優、姜河那、金英光主演韓片《放飛旅行團》日前在韓國上映，爆笑劇情從預售票房、網路評分與觀眾口碑都全面稱霸，以28.3的預售率，以及8.4萬張的預售票量蟬聯兩項榜首，更一舉終結《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》連續三週票房冠軍紀錄，強勢登頂南韓首日票房冠軍，首日就吸引超過8.2萬名觀眾進戲院同樂。觀眾更對主演之一的車銀優的演技蛻變印象深刻，直呼：「這是他出道以來最打動人心的演出！」

《放飛旅行團》姜泳錫（左起）、金英光、姜河那、車銀優、韓善化飾演從小到大的死黨，在韓國創下票房紅盤。（圖／采昌提供）

《放飛旅行團》除了是「臉蛋天才」車銀優的第一部大銀幕主演作品，更是他在入伍前獻給粉絲們的最後一份驚喜禮物，也讓不少觀眾為了他進戲院，並在觀賞後大力稱讚：「車銀優的帥氣臉龐讓人心情大好！」「這是他出道以來最打動人心的演出！」尤其該片故事將從車銀優角色的旁觀者視角展開，因此他將有許多旁白的聲音表演。提到旁白演出時，他笑稱自己已經有段時間沒穿校服了，所以努力讓語氣保持純粹且自然的感覺。

車銀優在《放飛旅行團》中飾演夢想成為DJ的帥氣少年。（圖／采昌提供）

電影裡，車銀優所飾演的「廷民」，是一位性格內向、略帶孤僻氣質，並擁有帥氣外貌的角色，但和朋友們在一起時，就會展現出有些古怪、出人意料的一面。他透露自己因為非常喜歡喜劇類型，因此想要挑戰看看，加上劇本真的很好看，並覺得跟姜河那、金英光、姜泳錫等演員們合作一定會很開心，所以決定加入。尤其全片會從他角色的旁觀視角展開故事，幾乎從頭到尾都有他的旁白，這也讓車銀優略帶壓力：「一開始有點壓力，但同時覺得很有趣，像是在描繪五位好友的青春，也讓我想起自己年少單純的時光，因此感覺特別溫暖。」



車銀優更大讚同片演員姜河那是他非常喜歡的演員：「我以前還特地去看他的舞台劇，那時候只是簡單打招呼，這次終於能在作品中合作。他在片場總是充滿活力，尤其在化妝或準備時，總會第一個打招呼，是那種會讓現場氣氛立刻HIGH起來的前輩、朋友和哥哥。他也經常主動提出想法，讓許多場景變得更加有趣、生動。」



而在《叢林的法則》節目中結緣的金英光，由於有過合作經驗，也讓車銀優感到相當自在：「我們平常也常聊天、交流想法，很合得來。」他也笑稱姜泳錫在片中的造型超有趣：「他一開始戴假髮，後來又因為角色修行而剃光頭。」更進一步指出：「他本人性格開朗幽默，常常開玩笑，讓拍攝現場總是充滿笑聲，也因為這樣，我們相處得非常愉快。」這也讓車銀優在拍攝本片的過程中相當開心。



即使因為服役無法參與後續宣傳，車銀優也依然期盼觀眾們的支持：「本片能讓大家再次感受到學生時期或青春時代的回憶、懷念與熱情。希望大家能到戲院透過大銀幕、環繞音效體驗這份情感，再次和我們一起感受那時的青春。請大家多多支持，也希望你們能看得開心！」《放飛旅行團》將於11月14日在台上映。

