車銀優有點無辜？200億逃稅案「鰻魚店跟父母無關」 是公司經營的「宣布重新開業」

歌手兼演員車銀優近日深陷逃稅疑雲，傳出遭國稅局追繳高達 200 億韓元的稅金，消息一出震驚演藝圈。隨著爭議擴散，網友將矛頭指向其母親經營的餐飲事業，質疑原位於仁川江華島的「御帝淵炭火鰻魚」選在爭議期間遷往清潭洞重新開業，動機並不單純。然而根據最新調查顯示，該店鋪的經營權早已易主，目前由經紀公司子公司全面接手。

清潭洞店鋪經營權大洗牌

針對網路上的逃稅質疑，根據《스포츠동아》獨家報導，位於首爾江南區的「御帝淵清潭」與車銀優的母親或家屬並無營運關係。該店面的所有權目前歸屬於車銀優的經紀公司 Fantagio，並由其持股 100% 的子公司「Fantagio M」負責營運。據了解，這並非單純的店面搬遷，而是由公司主導的商業擴張。

Fantagio 方面表示，去年車銀優家人決定關閉原本在江華島的鰻魚店，公司評估後決定保留該品牌知名度，沿用原有的商號「御帝淵」在清潭洞重新開業。公司除了承接商號，也聘用了部分原店的老員工，但強調江華島舊店與清潭洞新店在法人身分、所有權及經營結構上完全不同，試圖將店鋪經營與車銀優個人的稅務爭議劃清界線。

母親設立之A法人成調查關鍵

儘管餐飲店經營權已釐清，但車銀優母親於 2022 年 10 月設立的「A法人」依然是國稅局關注的焦點。該法人成立之初，登記地址與當時家屬經營的鰻魚專賣店完全重疊，直到去年底才變更地址至首爾論峴洞。國稅局目前正深入調查 A 法人是否曾參與車銀優的演藝收入分配，以及該公司是否具備實質的商務運作。

Fantagio 相關人士於 3 日對此做出正式回應，重申「御帝淵清潭」是由「Fantagio M」營運的獨立法人，與藝人家屬無關。公司表示，希望外界能區分企業營運與藝人私人事務，避免無謂的揣測影響藝人名譽。

形象優質男神面臨誠信考驗

車銀優出道以來以「臉蛋天才」及正面積極的形象深受粉絲喜愛，此次捲入 200 億韓元的高額稅務風波，讓大眾感到意外。雖然經紀公司積極澄清鰻魚店的營運關係，試圖減輕輿論壓力，但後續國稅局針對 A 法人的調查結果，將成為車銀優能否從這場逃稅風暴中全身而退的關鍵。

目前車銀優方面仍維持既定的演藝活動，但稅務問題已在韓國社群平台上引發熱烈討論。對於經紀公司「代為經營」家屬店鋪的做法，市場也出現正反兩面的解讀，部分網友認為這顯示了公司對藝人的高度保護，但也有一派觀點認為這樣的產權結構過於複雜，仍需等待國稅局最後的調查報告定音。



