車銀優涉嫌逃稅200億！經紀公司發聲了：已提異議

娛樂中心／吳宜庭報導



南韓男星車銀優近日捲入高額稅務爭議，涉嫌透過母親成立的公司進行不當稅務操作，被南韓國稅廳追繳超過200億韓元（約台幣5億元）所得稅。車銀優方面火速否認逃稅，已提出異議並申請「課稅前適法性審查」，案件尚未定案。經紀公司Fantagio表示，將全力配合調查，並強調母親成立的公司並非空殼，而是合法經營的大眾文化藝術企劃公司。









車銀優被控將45%個人所得稅，降低約20%的法人稅率。（圖／翻攝自IG @eunwo.o_c）

據韓媒「E-Daily」報導，車銀優在入伍前透過母親設立的A公司，與所屬經紀公司Fantagio簽訂「演藝活動支援相關勞務契約」，將演藝收入在Fantagio、A公司及本人三方分配。國稅廳認定，A公司並未提供實質勞務，且登記地址位於江華島，不符合演藝業務營運樣態，判定該公司為「紙上公司」，涉嫌藉此將原本45%的個人所得稅降低至約20%的法人稅率。

考量車銀優目前仍在服兵役，國稅廳計畫在他退伍後正式寄發通知書。（圖／翻攝自IG @eunwo.o_c）

此次事件也波及Fantagio，公司去年8月被追繳82億韓元（約台幣2億元）稅款，原因是被認定協助處理A公司的「虛假稅務發票」。國稅廳傳喚車銀優與其母親後，認為A公司利益最終流向車銀優本人，因此追繳其所得稅超過200億韓元。不過，考量車銀優目前仍在服兵役，國稅廳原先計畫在他退伍後正式寄發通知書。

車銀優與經紀公司均強調，其母親成立的公司並非空殼公司，並已提出異議並申請「課稅前適法性審查」。（圖／翻攝自IG @eunwo.o_c）

車銀優與經紀公司均強調，母親成立A公司是為保障藝人演藝活動穩定性，並非空殼公司，而是依法登記的正式企劃公司。車銀優方面已透過課稅前適法性審查要求重新檢視追稅決定，若審查獲採納將無需繳稅；若未通過，仍可依法提出後續行政救濟。Fantagio表示，，「為使相關程序能盡快完成，藝人本人與稅務代理人將誠實配合調查，車銀優今後也將以國民的一份子，持續誠實履行稅務申報及各項法律義務」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

