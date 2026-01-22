車銀優涉逃漏稅！母親疑設「空殼公司」分潤 遭追繳200億韓元

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

南韓知名男團成員兼演員的「臉蛋天才」車銀優，傳出涉嫌逃稅，遭南韓國稅廳通知追繳超過200億韓元的稅金，換算約新台幣4.7億元，金額規模之大在南韓演藝圈十分罕見。目前車銀優已決定提起申訴，正在等待復查結果。

車銀優近日因母親成立的個人公司被認定為空殼公司，捲入逃稅爭議。（圖／車銀優IG）

根據韓媒「Edaily」報導，國稅廳調查發現，車銀優原本所屬的經紀公司Fantagio將部分演藝收入分配給一家由其母親成立的個人公司，但國稅廳認定該公司實際上並未提供實質的經紀管理服務，被判定為用來分散所得以規避最高45%個人所得稅率的空殼公司。

廣告 廣告

面對國稅廳的認定，車銀優則喊冤，強調該公司是正式登記的大眾文化藝術企劃業者，並非紙上公司，解釋由於經紀公司Fantagio過去高層變動頻繁，母親是出於保護兒子的想法，才親自成立公司經營管理事業，相關運作皆有其必要性。

目前車銀優已向國稅廳申請課稅前適法性審查，希望透過重新檢視相關證據與稅務細節，證明自己並無蓄意逃稅的意圖。案件正處於行政救濟階段，最終結果將取決於後續的審查、釐清。



更多FTNN新聞網報導

車銀優捲稅務爭議！涉嫌透過母親公司逃稅 遭追繳200億稅金

車銀優、安孝燮同台飆戲！雙雙愛上經紀人 意外上演三角戀情

南韓「國民影帝」驚傳病危！72歲安聖基CPR搶救入住加護病房

