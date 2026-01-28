車銀優涉逃稅200億道歉！《獵魔女團》趙雅頓力挺挨轟：干你外國人屁事

記者陳宣如／綜合報導

韓團ASTRO成員「臉蛋天才」車銀優近日捲入高達200億韓元的逃漏稅爭議，相關風波尚未平息之際，卻因一則意外的跨界聲援，再度引發輿論關注。曾為風靡全球的Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》女主角「魯米（Rumi）」配音的韓裔美籍演員趙雅頓（Arden Cho），近日在社群平台公開留言力挺車銀優，短短一句話卻引發大量網友反彈，相關討論迅速延燒，成為另一個輿論焦點。

車銀優（右）曾和趙雅頓（左）公開合唱《Kpop 獵魔女團》原聲帶歌曲〈FREE〉。（圖／翻攝自IG @arden_cho）

車銀優於26日透過社群平台發表道歉聲明，首度正面回應近期圍繞自身的稅務爭議。他在文中表示：「最近因與我相關的各種事情，讓許多人擔憂、失望，對此我真心向大家致歉。」坦言藉由這次事件，他開始反省自己是否以足夠嚴謹的態度，履行身為大韓民國國民的納稅義務。

至於外界質疑他疑似藉由入伍逃避稅務爭議，車銀優亦在聲明中一併澄清，自己絕非刻意選擇此時入伍，而是2025年已經無法再延後入伍了，因此在尚未完成稅務調查程序的狀態下便入伍服役。他表示，若非軍人身分在身，「真心希望能一一親自拜訪因這件事而受到影響的人，親自低頭致歉。」車銀優也強調，未來他將誠實地、好好配合後續各種稅務相關程序，待相關機構最後裁定出爐，將虛心接受裁定結果，並承擔應負的相關責任。

車銀優被爆出涉嫌200億韓元逃漏稅疑雲。（圖／翻攝自車銀優官網）

該篇道歉聲明曝光後，留言區迅速湧入大量回應，其中趙雅頓的現身尤為引人關注。她在貼文下方以英文留言寫道：「Always supporting you dongseng, Hwaiting!（永遠支持你，弟弟，加油！）」，公開表態聲援車銀優，該留言短時間內獲得不少粉絲按讚支持。

車銀優發道歉聲明，表示將全力配合法律調查。（圖／翻攝自X）

然而，這番聲援也引來另一波截然不同的反應。留言區隨即湧入大量批評聲音，有網友直言「腦袋有洞，逃稅是要支持什麼」、「就是在瞎挺，根本搞不清楚狀況」，也有人質疑趙雅頓是美國國籍的身分，留言指出「外國人別插手別國的事」、「不知道逃稅在美國也是重罪嗎」，甚至出現「干你外國人屁事，還幫逃漏稅的罪犯加油」、「不替他繳那200億就別出聲」、「那就一起去坐牢吧」等激烈言論。

此外，趙雅頓與車銀優之間的交情也再度被外界提起。兩人過去因《Kpop 獵魔女團》相關合作有所互動，電影中的經典合唱歌曲〈FREE〉兩人更公開合唱演出，據悉該次合作，最開始是車銀優主動聯繫趙雅頓，提出翻唱合作的想法，雙方因此結緣。

