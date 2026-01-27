車銀優涉逃稅200億！品牌火速下架廣告切割 他恐面臨天價違約金

南韓歌手兼演員車銀優近日爆出涉嫌逃稅200億韓元，正接受國稅廳調查。（圖／翻攝自Instagram，@eunwo.o_c）

南韓歌手兼演員車銀優近日爆出涉嫌逃稅200億韓元，正接受國稅廳調查，涉案金額為歷來藝人中最大，引發演藝圈高度關注。據悉，車銀優主要收入來源為廣告代言，這次事件恐對其形象及商業活動造成重大衝擊，目前已遭到新韓銀行、Abib、Marithé FrançoisGirbaud等品牌切割，後續違約金風險亦備受矚目。

韓國《中央日報》（중앙일보）報導，首爾國稅廳正在調查車銀優是否透過其母親成立的服務公司「A法人」進行逃稅。消息指出，國稅廳將對車銀優追繳約200億韓元，其中130億至140億韓元為未繳本稅，其餘則為懲罰性加徵稅。據悉，加徵稅通常適用於被認定為故意逃稅的情況，性質類似罰金。

報導指出，本案爭議焦點在於A法人是否實際參與、並提供與車銀優演藝活動相關的服務。國稅廳認為，A法人可能並未實際提供服務，卻以提供服務為名收取費用，藉此分散所得，將原本最高可達45％的個人所得稅率，轉為適用低20個百分點以上的法人稅率。相較之下，過去同樣由母親成立一人經紀公司的前花式滑冰選手金妍兒，因確實提供專業經紀管理服務，未曾出現類似爭議。

值得關注的是，車銀優長期擔任國內外多家品牌代言人，若形象受損，恐面臨高額違約金，甚至超過原本的代言費。據悉，他去年的廣告代言包括新韓銀行、護膚品牌Abib、時尚品牌Marithé FrançoisGirbaud、SSG.com美妝等，並擔任Saint Laurent、Chaumet、Calvin Klein等全球品牌大使。

事實上，目前已有品牌開始調整合作動向。其中，新韓銀行已在YouTube等社群平台將相關廣告影片與圖片設為非公開；Abib亦刪除社群媒體上的相關內容。另一方面，車銀優出演的影視作品前景同樣受到關注。Netflix原訂於今年第二季公開其與朴恩斌主演的新劇《Wonderful》，後續動向尚待觀察。

針對逃稅爭議，車銀優方面已委任律師處理，他本人日前也透過親筆信向外界道歉，強調未來將誠實配合所有稅務相關程序，並尊重主管機關的調查結果與判定，勇於承擔責任，同時也會以更嚴格的標準要求自己。其所屬公經紀司Fantagio則表示，相關指控尚未獲得證實，暫不發表進一步立場。

