車銀優涉200億逃漏稅！遭2大品牌火速切割 YouTube廣告全下架

韓國高顏值男神、ASTRO成員車銀優，近日遭爆涉嫌利用母親公司逃漏稅，遭到國稅局追繳200億韓元（約4.3億台幣），零負評形象一夕全毀，就連手上兩大代言品牌也決定切割，火速下架與車銀優合作的廣告，引起討論。

綜合韓國媒體報導，在車銀優爆發逃漏稅爭議後不到６個小時，其代言的韓國「新韓銀行」已經把任何有關於車銀優相關的資訊刪除下架，通通轉為私人不公開。

另外，還有知名保養品品牌Abib，同樣也把官方YouTube任何有關車銀優的影片設為不公開，所有相關社群貼文也火速刪除。截至目前，新韓銀行和Abib始終未說明具體原因。

值得一提的是，新韓銀行過去才因為金賽綸風波，替換掉原先的代言人金秀賢，改請車銀優救火。至於Abib，過去曾大讚車銀優的形象純潔又乾淨，完美符合品牌理念，還將車銀優作為全球品牌大使。如今卻顯得相當諷刺。

針對國稅局指稱，車銀優涉嫌透過母親設立的「空殼公司」躲避個人所得稅一事。其經紀公司Fantagio已於22日聲明，「本案的主要爭議點在於車銀優母親所設立的法人是否屬於實質課稅對象，目前並非已最終確定並公告的案件，針對法律解釋與適用上的爭議，將透過正當程序充分說明。」

公司強調，未來會誠實配合調查，車銀優也會持續以「國民身分」履行稅務申報與法律義務責任。目前車銀優人正在服役中，預計2027年1月就會退伍，沒想到軍外卻鬧出逃漏稅風波，不僅影響即將上映的Netflix作品《The Wonderfools》，還重創演藝形象。

