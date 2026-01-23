車銀優爆利用母親公司逃稅200億 經紀公司回應了

【緯來新聞網】南韓國稅廳近期向男團ASTRO成員及演員車銀優（Cha Eun-woo）發出稅務補繳通知，初步認定其需補繳超過200億韓元的稅款。經紀公司Fantagio對外回應指出，案件尚處於行政審查階段，是否需繳納稅款及其金額仍未定案。

車銀優爆利用母親公司逃稅200億。（圖／翻攝車銀優IG）

Fantagio說明，國稅廳的課稅依據與車銀優演藝活動收入的分配架構有關，特別涉及一間由其母親名下設立的法人公司。該公司曾與Fantagio簽署演藝支援相關合約，國稅廳則質疑該法人是否具備實質經營內容，若被認定為無實質業務，相關收入將視為車銀優個人所得，進而產生補稅責任。



外界對此安排的合法性產生關注，質疑該公司是否僅為規避稅負所設。Fantagio表示，該法人依法設立並實際運作，初衷是基於對藝人職業發展及經紀安排的保障考量，而非逃避納稅義務。公司強調，當前爭點為法律對「實質課稅原則」的適用，並非車銀優是否有意隱匿收入。



車銀優為目前活躍於韓國與國際市場的知名藝人，收入來源涵蓋音樂、戲劇與商業代言。隨著藝人產業收入結構多元化，南韓國稅機關近年加強針對高收入族群的法人安排展開審查，類似案件過往亦曾發生於演藝與體育產業。



Fantagio表示，已正式依行政程序提出課稅前適法性審查申請，要求國稅廳重新檢視認定依據。公司亦表示，車銀優與稅務代理人將全力配合後續調查作業，未來亦將持續依照相關法令申報所得並履行納稅義務。案件最終結論尚待主管機關進一步裁定。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

林映彤、黃宏軒大談校園戀愛 攜涂善存高中巡迴人氣爆棚

aespa寧寧缺席MMA紅毯 掛病號演出辣秀蠻腰粉絲讚：還是很完美