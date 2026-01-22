車銀優爆疑利用母親公司逃稅 「遭通知補繳5億」經紀人火速回應

被稱作「臉蛋天才」的28歲韓星車銀優去年7月入伍，今(22日)韓媒爆出他疑似以母親的公司逃稅，被首爾地方國稅局要求補回200億韓元（約5億台幣），對此，車銀優方面否認逃稅，且已提異議；而他所屬的經紀公司Fantagio表示：「為了盡快完成相關程序，藝人和稅務代理人將積極配合調查」。

據《EDAILY》報導，在車銀優和經紀公司Fantagio之間介入了車銀優母親崔某成立的A法人公司，而車銀優所賺取的收入由Fantagio、A公司和車銀優三方分攤。但國稅局判斷A法人實際上是未提供實質服務的空殼公司，質疑A公司的存在是為了減少高達45%的所得稅，以此適用比所得稅率低20%以上的法人稅率。

報導指出，A公司的註冊地址位於江華島，該地點與從事演藝相關工作的地方顯得格格不入，國稅局傳喚了車銀優和其母親後，認為A公司的收入利益最後仍流向車銀優，此點不合法規，因此計算車銀優先前未繳納的所得稅超過200億韓元；而國稅局接受了車銀優的要求，本來計畫等車銀優服兵役結束後再發上述內容的稅務調查結果通知書。

而車銀優和母親方面喊冤表示在收到通知書後，已要求透過課稅適當性審查來判定國稅局決定的合理性，並澄清之所以成立A公司，是因為「Fantagio的代表多​​次更換，出於對兒子（車銀優）演藝活動的焦慮和保護意願，車銀優的母親才成立公司並直接運營經紀業務。這並非沒有實體的空殼公司，而是正式註冊的大眾文化藝術策劃企業。」

Fantagio公司、車銀優經紀人今午則回應，「此次事件的爭議焦點在於車銀優母親設立的法人是否屬於實際徵稅對象，目前尚未確定此事和聲明，目前對於此事的法律說明」，他們會積極配合調查，盼真相早日水落石出，車銀優往後也會認真完成國民應盡的義務履行誠實繳稅。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

