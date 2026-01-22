車銀優爆被追稅5億 母親公司成關鍵

韓國男神車銀優向來零負評，目前正以陸軍軍樂隊身分服役中，22日竟被爆出已接獲韓國國稅廳通知，指其涉嫌漏報所得稅等稅務問題，並被要求補繳超過200億韓元（約5億台幣）稅款，所屬經紀公司Fantagio也在第一時間對外回應，強調相關案件尚未最終定案，將依合法程序積極說明。

綜合韓媒報導指出，車銀優與所屬公司Fantagio之間，另有一間由他母親成立的A公司介入，車銀優的收入由Fantagio、A公司及本人分配。國稅廳方面認定，A公司並未實際提供演藝相關服務，屬於「紙上公司」，認為車銀優與其母親藉此安排，將原本適用最高約45％的個人所得稅，轉為適用低於20％的法人稅率，以達到節稅目的。

對此，Fantagio表示：「本案的主要爭議點在於車銀優母親所設立的法人是否屬於實質課稅對象，目前並非已最終確定並公告的案件，針對法律解釋與適用上的爭議，將透過正當程序充分說明。」公司也補充，將誠實配合相關調查，並強調車銀優未來將持續以國民身分，誠實履行稅務申報與法律義務。