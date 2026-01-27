車銀優爆逃稅200億！公司二度發聲喊「停止臆測」喊話：會負起責任

記者林汝珊／台北報導

車銀優爆逃稅。（圖／翻攝自IG）

南韓男團ASTRO成員「臉蛋天才」車銀優7月入伍當兵，近期被爆涉嫌逃漏稅，金額高達200億韓元，引起熱議。對此，車銀優昨首度發聲，手寫信道歉外，今所屬經紀公司 Fantagio 再發表正式聲明，表示將負起責任，並呼籲外界避免未經證實的揣測與過度解讀。

Fantagio 稍早發聲明表示：「因所屬藝人車銀優相關的多項情況，造成大家擔憂與不安，我們深表歉意。」並指出，對於因公司及旗下藝人所引發的爭議深感沉重責任，「相關案件仍處於依照稅務當局程序釐清事實的階段，待法律與行政上的判斷結果明確後，將依結果負責任，採取必要措施。」

車銀優昨首度發文道歉。（圖／翻攝自IG @eunwo.o_c）

此外，車銀優已於26日透過社群平台，在服兵役期間親自發表道歉聲明，表示：「身為大韓民國國民，對於是否以足夠嚴謹的態度履行納稅義務，正在深刻反省中。」並承諾將誠實配合調查，釐清相關疑點，強調服兵役並非為了躲避爭議。

