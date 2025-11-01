車銀優現身APEC晚宴！電影放飛旅行團好友Jung Kook抱人偶現身相挺

文 / 景點+ 張盈盈整理報導

年度最瘋狂爆笑喜劇《放飛旅行團》，10月29日於南韓正式上映，首日吸引超過8.2萬名觀眾進戲院同樂，主演之一的車銀優雖然服兵役中，甫在31日晚間於APEC晚宴擔任主持人任務，其好友BTS田柾國更罕見親自帶著車銀優人偶出席首映會，話題不斷！

圖 / 采昌國際多媒體，以下同。

《放飛旅行團》10月27日在首爾舉辦VIP首映會，現場星光熠熠，笑聲與尖叫聲交織不斷。導演南大中率領主演群姜河那、金英光、姜泳錫、韓善化（網路又譯韓善伙）、崔貴華、尹敬淏、姜知英等人盛裝出席，氣氛嗨到最高點！

廣告 廣告

雖然主演之一的車銀優因為入伍服役未能親臨現場，但他的存在依舊成為全場焦點，不僅有同團的ASTRO成員MJ現身力挺，就連已故成員文彬的妹妹文秀雅，以及BTS的Jung Kook都特地趕來為車銀優應援。

更讓粉絲驚喜的是，Jung Kook還當場抱起車銀優的「等身抱枕」合影留念，萌趣畫面瞬間在網路瘋傳！

根據南韓電影振興委員會在昨日（10/29）公佈的預售票房數據，《放飛旅行團》以28.3%的預售率，以及8.4萬張的預售票量蟬聯兩項榜首，尤其從本片上映前十天到昨日上映當天，始終保持著預售領先地位，充分展現觀眾對這部電影的期待。

日本動畫電影《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》已經連續三週蟬聯票房冠軍的同時，本片也憑藉在預售方面的領先優勢，一上映就順利登頂票房冠軍，吸引超過8.2萬名觀眾進戲院同樂！

值得一提的是，《放飛旅行團》除了是「臉蛋天才」車銀優的第一部大銀幕主演作品，更是他在入伍前獻給粉絲們的最後一份驚喜禮物，也讓不少觀眾為了他進戲院，並在觀賞後大力稱讚：「車銀優的帥氣臉龐讓人心情大好！」「這是他出道以來最打動人心的演出！」

完美的傢伙－泰正（姜河那 飾）：夢想成為總統

車銀優所飾演的「廷民」，是一位性格內向、略帶孤僻氣質，並擁有帥氣外貌的角色，但和朋友們在一起時，就會展現出有些古怪、出人意料的一面。他透露自己因為非常喜歡喜劇類型，因此想要挑戰看看，加上劇本真的很好看，並覺得跟姜河那、金英光、姜泳錫等演員們合作一定會很開心，所以決定加入。

迷人的傢伙－廷民（車銀優 飾）：夢想成為電音DJ

尤其全片會從他角色的旁觀視角展開故事，幾乎從頭到尾都有他配音的旁白，這也讓車銀優略帶壓力：「一開始有點壓力，但同時覺得很有趣，像是在描繪五位好友的青春，也讓我想起自己年少單純的時光，因此感覺特別溫暖。」

愚蠢的傢伙－道振（金英光 飾）：夢想跟隨延民為成為電音DJ

提到旁白演出時，他笑稱自己已經有段時間沒穿校服了，所以努力讓語氣保持純粹且自然的感覺。此外更大力推薦本片：「能讓大家再次感受到學生時期或青春時代的回憶、懷念與熱情。希望大家能到戲院透過大銀幕、環繞音效體驗這份情感。

車銀優更大讚同片演員姜河那是他非常喜歡的演員：「我以前還特地去看他的舞台劇，那時候只是簡單打招呼，這次終於能在作品中合作。他在片場總是充滿活力，尤其在化妝或準備時，總會第一個打招呼，是那種會讓現場氣氛立刻HIGH起來的前輩、朋友和哥哥。他也經常主動提出想法，讓許多場景變得更加有趣、生動。」

無俚頭的傢伙－金福（姜泳錫 飾）：夢想隨緣就好

而在《叢林的法則》節目中結緣的金英光，由於有過合作經驗，也讓他感到相當自在：「我們平常也常聊天、交流想法，很合得來。」他也笑稱姜泳錫在片中的造型超有趣：「他一開始戴假髮，後來又因為角色修行而剃光頭。」更進一步指出：「他本人性格開朗幽默，常常開玩笑，讓拍攝現場總是充滿笑聲，也因為這樣，我們相處得非常愉快。」

厚臉皮的傢伙－鈺心（韓善化 飾）：夢想跟泰正在一起

這也讓車銀優在拍攝本片的過程中相當開心，即使因為服役無法參與後續宣傳，他也依然期盼觀眾們的支持：「本片能讓大家再次感受到學生時期或青春時代的回憶、懷念與熱情。希望大家能到戲院透過大銀幕、環繞音效體驗這份情感，再次和我們一起感受那時的青春。請大家多多支持，也希望你們能看得開心！」

這部超越《特務搞飛機》、《樂透大作戰》的年度最瘋狂爆笑喜劇《放飛旅行團》，在11月14日於台灣歡樂獻映。本片劇情描述堅持到底的瘋狂執著者、活力爆棚的樂天派、顏值爆表的潮流DJ志願生、腦洞大開的怪咖，還有直率爆笑的傻大姐——這五位從小一起長大的死黨，雖然個性南轅北轍，但卻默契滿點。

在友情屆滿24週年之際，他們終於迎來夢寐以求的「人生首次海外旅行」！只是沒想到，這場說走就走的旅程，卻秒變災難現場：丟包、誤會、鬧劇不斷升級，他們能否克服重重危機，重新找回彼此？而這場瘋狂之旅的終點，會是一生中的難忘回憶，還是友情的轉捩點呢？ 《放飛旅行團》11月14日在台上映！

大巨蛋秀泰影城正式開幕！國際級規劃陣容7大特色影廳GD演唱會電影搶先全台登場

》https://www.mook.com.tw/article/38927