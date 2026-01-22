車銀優疑用母親公司 逃漏稅近5億...經紀公司：已申請複核

車銀優被爆涉嫌逃漏稅，遭國稅廳追徵5億。（圖／翻攝自@ eunwo.o_c IG）





南韓男星車銀優近日被爆涉嫌逃漏稅，據了解，國稅廳調查發現，他的操作手法與過去多位藝人透過「一人公司」逃稅的案件類似。國稅廳認定，車銀優逃稅金額超過200億韓元（約台幣5億元），但他已提出稅務評估複核申請。

根據韓媒《이데일리》報導，車銀優去年春天曾接受首爾地方國稅廳第四調查局的高強度調查。國稅廳發現，車銀優原經紀公司Fantagio與車銀優之間，介入了由其母親成立的A公司，Fantagio與A公司簽訂車銀優演藝活動的服務合約，自此車銀優的收入由Fantagio、A公司及本人分配。

不過，國稅廳認定A公司實際上並未提供任何服務，是一間「空殼公司」。國稅廳指出，車銀優與母親為了節省高達45％的所得稅，成立無實體的A公司，將收入分配至公司，以享有比個人所得稅率低20％以上的法人稅率。

稅務業界人士表示，A公司的地址位於江華島某處，不適合作為藝人相關業務辦公地點，也無法視為真正辦公室。雖然A公司名下有多輛進口車並處理各項支出，但並未提供與Fantagio不同的服務。

此事件也波及Fantagio，去年8月，Fantagio因此被國稅廳追徵82億韓元（約台幣2億元）稅款，國稅廳認定Fantagio處理了A公司「虛假發票」，追徵增值稅等稅款，Fantagio的課稅復核申請也未改變結果。

此外，國稅廳傳喚車銀優及其母親，認定A公司獲得的利益最終流向車銀優本人，結論是他未繳超過200億韓元（約台幣5億元）所得稅。國稅廳依車銀優要求，在他入伍完成前才寄出稅務調查結果通知書。車銀優方面表示不服，已透過課稅復核要求審查國稅廳決定。

車銀優方面強調，Fantagio代表多次更換，為了保護其不受演藝活動影響，母親才成立公司直接經營管理，並非空殼公司，而是依法登記的正式大眾文化藝術企劃公司。

據了解，若課稅復核獲准，車銀優可免繳稅款；若未獲准，則需依稅務通知繳納稅款。若復核不被採納，他仍可透過國稅廳審查、稅務審判院或審計院申請審理，繼續評估課稅適正性。車銀優方面也考慮，在復核不被採納後直接向稅務審判院提出申請。



