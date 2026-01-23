車銀優翻車？爆逃稅5億疑雲 廣告商出手切割了

娛樂中心／游舒婷報導

南韓男團成員ASTRO成員，同時也被大家譽為「臉蛋天才」車銀優7月入伍當兵，未料還在服役，竟被爆出透過媽媽名義開公司、將個人所得轉為公司收入，疑有逃漏稅之嫌。所屬經紀公司緊急出面發表聲明，表示一切都還在法律程序中，但已經有廣告廠商開始切割，偷偷下架車銀優相關的廣告。

車銀優被爆逃漏稅，已經有廣告商默默撤掉廣告。（圖／翻攝自車銀優官網）

據悉，原先首爾國稅廳是在調查車銀優經紀公司、Fantagio實際控制人、未來I&G會長南宮建是否有透過併購和股價操作來逃稅，沒想到調查期間發現有資金往來的A公司由車銀優媽媽崔女設立。

進一步調查指出，車銀優和經紀公司、A公司簽訂了一份「演藝活動支援相關勞務契約」，合約將車銀優收入分為三份進行分配，而A公司被認為是實際並無營運的「紙上公司」。調查認為，車銀優透過此方法逃漏所得稅，金額超過200億韓元（約新台幣5億元），是演藝圈近年罕見的高金額逃漏稅案件。

對此，車銀優經紀公司Fantagio發表正式聲明指出，涉及法律解釋的部分，會依照合法程序積極說明並提供相關佐證，後續也會配合相關調查。

車銀優涉及的案件金額超過200億韓元（約新台幣5億元），是演藝圈近年罕見的高金額逃漏稅案件。（圖／翻攝自eunwo.o_c IG）

車銀優爭議一傳出，害怕引響形象的公司也默默迴避，新韓銀行率先將車銀優相關廣告影片與形象照設為非公開；護膚品牌Abib也同步將車銀優的YouTube廣告轉為非公開，並陸續從Instagram、X等社群平台刪除相關貼文。

