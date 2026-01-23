車銀優被爆逃稅200億韓元 公司：誠實配合調查

（中央社首爾23日綜合外電報導）有「臉蛋天才」之稱的韓國藝人車銀優被爆透過母親設立的法人逃稅200億韓元，開始遭廣告業者切割。車銀優的經紀公司回應，將依合法程序積極說明，也會誠實配合調查。

根據韓聯社報導，歌手兼演員的車銀優目前正在當兵，不過近期被媒體爆料收到國稅廳通知，須補繳超過200億韓元（約新台幣4.3億元）所得稅。

報導指出，車銀優與母親設立的法人簽訂經紀服務合約，並適用低於所得稅率的法人稅率。

車銀優所屬經紀公司Fantagio昨天回應，「針對法律解釋與適用上的爭點，將依合法程序積極說明」。經紀公司說明，這次事件主要爭論點在於車銀優母親設立的法人是否屬於實質課稅對象，目前尚未最終確定。

經紀公司也強調會誠實配合調查，使相關程序盡快完成，「車銀優今後也將作為國民的一員，誠實履行稅務申報與法律義務」。

韓媒Newsis今天則報導，車銀優母親名下的法人，過去的登記地址是江華島一家鰻魚餐廳，國稅廳判斷該法人並未實質向車銀優提供服務，屬於紙上公司。

報導指出，逃漏稅相關爭議爆發之後，廣告業主開始跟車銀優切割，包括新韓銀行已在各大社群媒體將車銀優的廣告影片與照片設為非公開。（編譯：楊啟芳）1150123